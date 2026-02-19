Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इंदौर में लापरवाही, रेसीडेंसी कोठी की रसोई में कॉकरोच-कीड़े मिले, राज्यपाल ने छोड़ा खाना

Feb 19, 2026 01:22 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंदौर में राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मेहमानवाजी की ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राज्यपाल इंदौर की जिस रेसीडेंसी कोठी में ठहरे हुए थे, वहां की रसोई में गंदगी, कॉकरोच और सड़ी सामग्री मिली है।

इंदौर में लापरवाही, रेसीडेंसी कोठी की रसोई में कॉकरोच-कीड़े मिले, राज्यपाल ने छोड़ा खाना

इंदौर में राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मेहमानवाजी की ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राज्यपाल इंदौर की जिस रेसीडेंसी कोठी में ठहरे हुए थे, वहां की रसोई में गंदगी, कॉकरोच और सड़ी सामग्री मिली है। इस पर राज्यपाल ने नाराजगी जताते हुए दोपहर का भोजन करने से इनकार कर दिया। मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा और एडीएम रोशन राय को तलब कर लिया गया।

दीक्षांत समारोह में शामिल होने इंदौर आए थे

राज्यपाल मंगलवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) के दीक्षांत समारोह में शामिल होने इंदौर आए थे। रेसीडेंसी कोठी के रूम नंबर एक और दो में ठहरे। सुबह निरीक्षण के दौरान एडीसी नरेंद्र रावत (आइपीएस) और उनके साथ आए अधिकारी विपुल शाह जब किचन पहुंचे, तो वहां गंदगी का अंबार देखकर हैरान रह गए। रसोई में कॉकरोच और कीड़े घूम रहे थे, बर्तन गंदे थे, सड़े आलू और छिलके पड़े थे। अधिकारियों ने राज्यपाल को स्थिति से अवगत कराया तो उन्होंने वहां भोजन नहीं करने का फैसला लिया। अधिकारियों से कहा कि वे एयरपोर्ट पर भोजन करेंगे।

दाग और धब्बों वाली बेडशीट दी गई

बताया जाता है कि राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को दाग और धब्बों वाली बेडशीट दी गई थी। उन्होंने साफ बेडशीट मांगी तो कर्मचारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसी के बाद अफसर किचन और पैंट्री का निरीक्षण करने पहुंचे। पैंट्री और फ्रिज में भी गंदगी और सड़ी सामग्री रखी मिली।अधिकारियों ने किचन इंचार्ज राकेश सिंह और अमित शर्मा को फटकार लगाई। साथ ही स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक सामग्री और बर्तनों की सूची मांगी। दोपहर में नए कुकर और क्राकरी की व्यवस्था कराई। बता दें कि हाउसकीपिंग की जिम्मेदारी रतन एंपोरियम सिक्योरिटी कंपनी के पास है, जिसके संचालक अमनवीर अरोरा बताए गए। कर्मचारियों का कहना है कि जुलाई 2023 से उनका भुगतान लंबित है। हाल ही में केवल चार लाख रुपये दिए गए हैं।

किचन इंचार्ज (रतन एंपोरियम) राकेश प्रताप ने कहा, बेडशीट पर दाग लगा हुआ था। इस कारण साहब नाराज हो गए। किचन में आए तो उन्हें बर्तन खराब मिले और कुछ छिलके बिखरे हुए थे। एजेंसी को बदल दिया।

रिपोर्ट --हेमंत

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|