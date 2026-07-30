Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंदौर पुलिस का खेल! फर्जी प्लास्टर लगा निकाला आरोपियों का जुलूस; जेल पहुंचते ही निकाल फेंका: VIDEO

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
Follow us on Google News
share

इंदौर के हीरानगर थाना पुलिस की कार्रवाई एक वायरल वीडियो के बाद सवालों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जिन 2 आरोपियों को पुलिस ने घायल बताते हुए हाथ-पैर में प्लास्टर बांधकर जुलूस निकाला था, जेल पहुंचने से पहले पट्टियां उतारकर झाड़ियों में फेंक दीं।

इंदौर पुलिस का फर्जी प्लास्टर गेम
इंदौर पुलिस का फर्जी प्लास्टर गेम

इंदौर के हीरानगर थाना पुलिस की कार्रवाई एक वायरल वीडियो के बाद सवालों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जिन दो आरोपियों को पुलिस ने घायल बताते हुए हाथ-पैर में प्लास्टर बांधकर जुलूस निकाला था, उन्होंने जेल पहुंचने से पहले पट्टियां उतारकर झाड़ियों में फेंक दीं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, वीडियो में किए जा रहे दावों और आरोपों की अभी तक पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

जानकारी के अनुसार मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मयंक और शोभित के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तारी के समय दावा किया था कि दोनों आरोपियों को भागने के दौरान गिरने से चोट लगी थी, जिसके कारण उनके हाथ-पैर में प्लास्टर और पट्टियां बांधी गई थीं। इसके बाद पुलिस ने दोनों का सार्वजनिक जुलूस भी निकाला था, जिसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थीं।

ये भी पढ़ें:राजगढ़ में जमीन विवाद से परेशान किसान का अनोखा विरोध, पहन ली आवेदनों की माला

जेल पहुंचने से पहले उतारीं पट्टियां

अब वायरल हो रहे नए वीडियो में कथित तौर पर दोनों आरोपी जेल परिसर के बाहर अपने हाथ-पैर पर बंधी पट्टियां खोलते और उन्हें पास की झाड़ियों में फेंकते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों को घायल बताने और प्लास्टर बांधने की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ये भी पढ़ें:इंदौर में शिवसेना नेता हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 दोषियों को उम्रकैद

20 हजार लेने के भी आरोप

वायरल वीडियो में यह दावा भी किया गया है कि आरोपियों को फर्जी प्लास्टर बांधने और मारपीट से बचाने के बदले ₹20 हजार लिए गए। हालांकि, इस आरोप के समर्थन में फिलहाल कोई आधिकारिक साक्ष्य सामने नहीं आया है और पुलिस ने भी इस संबंध में किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की है। इसलिए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

एसीपी बोलीं- होगी जांच

वायरल वीडियो में हीरानगर एसीपी रुबिना मिजवानी का नाम भी लिया जा रहा है। इस पर एसीपी ने कहा कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:नेटवर्क मार्केटिंग में नौकरी के नाम पर बुलाया, पुलिस ने करवाया मुक्त

पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश

मामला सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जांच की जिम्मेदारी संबंधित डीसीपी को सौंपी गई है। अधिकारियों को वीडियो की सत्यता, पूरे घटनाक्रम और संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

रिपोर्ट- हेमंत

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।