भ्रष्ट पुलिसवालों पर इंदौर पुलिस कमिश्नर का कड़ा ऐक्शन, इंस्पेक्टर और ASI का किया डिमोशन

भ्रष्ट पुलिसवालों पर इंदौर पुलिस कमिश्नर का कड़ा ऐक्शन, इंस्पेक्टर और ASI का किया डिमोशन

संक्षेप: मध्य प्रदेश के इंदौर में भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर पुलिस कमिश्नर का ऐक्शन लगातार जारी है। कमिश्नर ने 15 दिन में पांचवीं बार भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा सुनाई है।

Sat, 25 Oct 2025 10:27 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
मध्य प्रदेश के इंदौर में भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर पुलिस कमिश्नर का ऐक्शन लगातार जारी है। कमिश्नर ने 15 दिन में पांचवीं बार भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा सुनाई है। कमिश्नर अब तक एएसआई रंजना खांडे, एएसआई कलम सिंह, एएसआई रामअवतार दीक्षित और एसआई विकास को बर्खास्त कर पुलिस विभाग से बाहर कर चुके हैं। वहीं, अब अनाज कारोबारी को हनीट्रैप में फंसा कर लाखों रुपये वसूलने वाले टीआई (इंस्पेक्टर) अजय वर्मा और एएसआई धीरज शर्मा को भी पुलिस कमिश्नर ने कड़ी सजा सुनाई है। दोनों का डिमोशन कर दिया गया है। टीआई को दो वर्ष के लिए एसआई (सब-इंस्पेक्टर) और एएसआई को पांच साल के लिए कॉन्स्टेबल बना दिया गया है।

2022 के एक मामले में एमआईजी टीआई रहे अजय वर्मा को सब-इंस्पेक्टर बनाकर दंडित किया गया है। 2022 में एक महिला ने रवि नाम के व्यक्ति के खिलाफ रेप के मामले में आवेदन दिया था। इस मामले में आरोपी पक्ष से 20 लाख रुपये लेकर पूरे मामले का सेटलमेंट किया गया था। इसमें जांचकर्ता एएसआई धीरज शर्मा थे, वहीं एक अन्य कॉन्स्टेबल की भूमिका भी संदिग्ध मिली थी।

इसके बाद अजय वर्मा का तबादला उज्जैन कर दिया गया। पहले एडिशनल डीसीपी स्तर पर जांच की गई, जिसमें कॉन्स्टेबल को हटाया गया। इसके बाद टीआई अजय वर्मा और धीरज शर्मा के खिलाफ जांच चली। दोनों की भूमिका जांच में संदिग्ध पाई गई। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को आदेश जारी कर टीआई अजय वर्मा को सब-इंस्पेक्टर और धीरज शर्मा को कॉन्स्टेबल पद पर दंडित कर दिया।

इस मामले का खुलासा होने के बाद लगातार जांच होती रही। जोन-1 के डीसीपी की जांच में पता चला कि टीआई थाने में समानांतर सत्ता चला रहे थे। महिला के आवेदन की आड़ में व्यापारी से दो लाख रुपये महीना वसूल रहे थे। टीआई, एएसआई व सिपाही की कॉल डिटेल भी महिला के फोन से मिली है। कारोबारी के एक परिचित दलाल ने महिला से उनका परिचय कराया था। वे महिला को घुमाने के लिए फ्लाइट से बेंगलुरु ले गए। इसके बाद महिला ने कारोबारी को धमकाकर फ्लैट, फर्नीचर, घरेलू सामान लिया और बुटिक खुलवा लिया और इसके बाद थाने में आवेदन दे दिया। कोराबारी ने तब भी उसे 30 लाख रुपये से ज्यादा दिए।

इससे पहले विजय नगर टीआई गुर्जर को भी बनाया था दरोगा

इसी साल कमिश्नर संतोष सिंह ने 10 जनवरी 2025 को विजय नगर के टीआई रविंद्र सिंह गुर्जर का भी डिमोशन कर तीन साल के लिए सब-इंस्पेक्टर बनाया गया था। एसआई संजय धुर्वे के दो और कॉन्स्टेबल लोकेंद्र सिंह सिसौदिया के एक इंक्रीमेंट रोके गए हैं। आरोप था कि 15 जून 2023 को टीआई गुर्जर के कार्यकाल में स्कीम नंबर 54 से सिपाही लोकेंद्र सिंह और मुकेश लोधी ने तीन युवकों व एक नाबालिग को ऑनलाइन सट्टे के आरोप में पकड़ा था। अगले दिन अफसरों को शिकायत मिली कि उन्होंने पैसे लेकर युवकों को छोड़ दिया और एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी। इसी पर कार्रवाई हुई।

यह था पूरा मामला

3 मार्च 2022 को कॉन्स्टेबल गोविंद द्विवेदी (अब बर्खास्त) के माध्यम से एक महिला का आवेदन एमआईजी थाने पहुंचा। आवेदन भी गोविंद ने ही तैयार कराया था। उसने हेड कॉन्स्टेबल संजय चौहान को आवेदन दिया और कहा कि ये आवेदन एएसआई धीरज शर्मा को मार्क कर देना। टीआई साहब से बात हो गई है। आवेदन लेकर टीआई और एएसआई ने बिना कानूनी कार्रवाई करते हुए सीधे कारोबारी को थाने बुलवा लिया। उसे धमकाया कि महिला दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा देगी तो तुम फंस जाओगे। यदि यहीं लेन-देन हो गया तो महिला राजीनामा कर लेगी। डरकर व्यापारी ने रुपए दे दिए। इसके बाद उसके खिलाफ न तो जांच की गई और न ही केस दर्ज किया गया। कुछ दिन बाद शिकायत मिलने पर तत्कालीन एसीपी भूपेंद्र सिंह ने जांच की। इसमें महिला की फर्जी शिकायत, टीआई, एएसआई और सिपाही की भूमिका पाई गई।

रिपोर्ट : हेमंत

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
