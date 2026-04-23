पत्नी का मुंडन कर नग्न वीडियो वायरल किया, MP में इंसानियत शर्मसार; पति समेत 3 पर केस दर्ज
मध्य प्रदेश में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी का मुंडन करवाकर उसकी नग्न वीडियो वायरल कर दी। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी पति उसके चरित्र पर शक करता। इसी के चलते उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
मध्य प्रदेश में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी का मुंडन करवाकर उसकी नग्न वीडियो वायरल कर दी। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी पति उसके चरित्र पर शक करता। इसी के चलते उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
इंदौर के मानपुर थाना क्षेत्र के नाहरखोदरा गांव से इंसानियत को झकझोर देने वाली खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए अपनी ही पत्नी के साथ बर्बरता की हदें पार कर दीं। आरोपी राजेश कटारे ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली। इसके बाद पहली पत्नी के लिए घर ही यातना का अड्डा बन गया। आरोपी पति, उसकी दूसरी पत्नी गौरी कटारे और मां राधाबाई कटारे मिलकर पीड़िता को छोटी-छोटी बातों पर गालियां देते, बेरहमी से मारपीट करते और जान से मारने की धमकियां देकर लगातार प्रताड़ित करते रहे।
खौफनाक साजिश
दरिंदगी का यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने महिला का जबरन मुंडन करा दिया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। पीड़िता ने 8 जनवरी को ही अपने साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी मायके वालों को दी थी, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों के हौसले और बढ़ गए। उन्होंने न सिर्फ अत्याचार जारी रखा, बल्कि उसे अपमानित करने के लिए एक खौफनाक साजिश रच डाली।
क्रूरता को लेकर हर कोई स्तब्ध
21 अप्रैल को आरोपी पति ने सारी हदें पार करते हुए पीड़िता का नग्न अवस्था में वीडियो बनाकर उसके भाई को भेज दिया। इस शर्मनाक वीडियो में महिला का सिर मुंडा हुआ दिखाई दे रहा है और घटनास्थल भी आरोपी का घर ही बताया जा रहा है। वीडियो में आरोपियों की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं, जो उनकी हैवानियत को बेनकाब कर रही हैं। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और हर कोई इस क्रूरता को लेकर स्तब्ध रह गया।
बाल काट दिए और जबरन निर्वस्त्र किया
26 साल की पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी पति लगातार उसके चरित्र पर शक करता था और इसी शक के चलते उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। हालात तब और भयावह हो गए जब आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर उसे अपमानित करने की साजिश रची। आरोप है कि महिला के बाल काट दिए गए, उसे जबरन निर्वस्त्र किया गया और इस पूरी दरिंदगी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया, ताकि उसे समाज में बेइज्जत किया जा सके।
इलाके में सनसनी फैल गई
जैसे ही यह शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस हरकत में आ गई। मानपुर थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया और मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने दो शादियां की थीं और पहली पत्नी को लगातार प्रताड़ित करता था। इस पूरे कांड में आरोपी की दूसरी पत्नी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिसे सह-आरोपी बनाया गया है।
आरोपी महिलाओं की तलाश
पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी पति राजेश कटारे, उसकी दूसरी पत्नी गौरी और मां राधाबाई के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। मुख्य आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार दोनों महिला आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
रिपोर्टः हेमंत
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।