बेटी की पढ़ाई के लिए टीवी बंद करने को बोली तो चाकू लेकर टूट पड़ा, इंदौर में पति का खौफनाक चेहरा
मध्य प्रदेश में एक पति और पिता का खौफनाक चेहरा सामने आया है। बेटी ने पढ़ाई में डिस्टर्ब होने पर पिता को टीवी बंद करने को कहा। इसको लेकर दोनों में बहस हो गई। इसी बीच उसकी मां आई और उसने भी अपने पति से टीवी बंद करने को कहा। इस बात से गुस्साए पति ने चाकू से अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया।
मध्य प्रदेश में एक पति और पिता का खौफनाक चेहरा सामने आया है। बेटी ने पढ़ाई में डिस्टर्ब होने पर पिता को टीवी बंद करने को कहा। इसको लेकर दोनों में बहस हो गई। इसी बीच उसकी मां आई और उसने भी अपने पति से टीवी बंद करने को कहा। इस बात से गुस्साए पति ने चाकू से अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया।
इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र स्थित ‘कुलकर्णी का भट्टा’ इलाके में एक मामूली घरेलू विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप ले लिया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां एक पिता ने अपनी पत्नी पर सिर्फ इसलिए चाकू से हमला कर दिया क्योंकि उसने बेटी की पढ़ाई में डिस्टर्ब होने पर टीवी बंद करने की बात कही थी।
जानकारी के अनुसार, रेखा निमजे की बेटी मीनाक्षी इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रही है। घटना के समय वह घर में पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान उसका पिता शिवप्रसाद निमजे तेज आवाज में टीवी देख रहा था। तेज आवाज के कारण पढ़ाई में बाधा आ रही थी। इस पर बेटी ने अपने पिता से टीवी बंद करने का अनुरोध किया।
बताया जा रहा है कि इतना सुनते ही शिवप्रसाद का गुस्सा भड़क गया और वह बेकाबू होकर हंगामा करने लगा। पिता और बेटी के बीच बढ़ते विवाद को देखकर रेखा निमजे बीच-बचाव के लिए आगे आईं। उन्होंने पति को समझाने की कोशिश की कि बेटी के पेपर चल रहे हैं और उसे पढ़ाई में परेशानी हो रही है, इसलिए टीवी बंद कर दें।
लेकिन, यह बात शिवप्रसाद को नागवार गुजरी। वह आपा खो बैठा और गाली-गलौज करने लगा। जब रेखा ने उसे गाली देने से रोका तो उसने पास में रखा सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया और गुस्से में आकर सीधे पत्नी के पेट में वार कर दिया। चाकू लगते ही रेखा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। घटना के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।
सूचना मिलते ही परदेशीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी पति शिवप्रसाद निमजे के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्टः हेमंत
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।