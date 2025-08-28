इंदौर की श्रद्धा 4 दिन बाद भी लापता, पर सामने आई घर छोड़ने की बड़ी वजह

इंदौर से लापता श्रद्धा तिवारी चार दिन बाद भी नहीं मिली है। श्रद्धा की बहन खुशी से पूछताछ के बाद पुलिस को यह जरूर पता चला है कि वह एक लड़के से प्यार करती थी और परिजनों को यह पसंद नहीं था। इसकी वजह से उसे पिता ने पीटा भी था।

श्रद्धा तिवारी केस में सार्थक नाम के उसके कथित प्रेमी का नाम सामने आया है। सार्थक इंदौर का ही रहने वाला है। पुलिस ने उससे संपर्क किया तो उसने दावा किया कि लंबे समय से उसकी बातचीत बंद है। पुलिस श्रद्धा के मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन को तलाश रही है। पुलिस अधिकारियों को यह भी पता चला है कि श्रद्धा ने कुछ दिन पहले ही परिजनों की मौजूदगी में एसिड पी लिया था, जिसके बाद मां और नानी उसे अस्पताल लेकर गईं थीं। बुधवार देर शाम पिता ने इससे इनकार किया तो पुलिस ने उस अस्पताल से जानकारी मांगी है जहां कथित तौर पर श्रद्धा का इलाज हुआ था।

इस मामले की जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धा तिवारी परिजनों से परेशान होकर ही कहीं चली गई है। परिवारजनों से बात करने के बाद कुछ बातें सामने आईं हैं। श्रद्धा ने जाने से पहले अपनी बहन खुशी को एक मैसेज भेज दिया था। उसने बहन को पिटाई वाली बात बताई थी। परिजन उसे सार्थक से बात करने को मना करते थे और लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं ती। सार्थक के सारे नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट पर उसे ब्लॉक करवा दिया गया था। पता चला है कि श्रद्धा सार्थक से बात नहीं कर पा रही थी। परिजनों से लगातार लड़के से दूर रहने की बात कर रहे थे इसके कारण ही श्रद्धा घर छोड़कर गई है।