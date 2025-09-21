Indore new rules for garba pandals no liquor no non veg non hindus entry ban Bajrang dal new guidelines न मदिरा, न मांसाहार, गैर हिंदुओं की एंट्री बैन; दुर्गा पंडालों को लेकर कहां बने नए नियम?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Indore new rules for garba pandals no liquor no non veg non hindus entry ban Bajrang dal new guidelines

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरSun, 21 Sep 2025 12:26 PM
इंदौर में नवरात्रि उत्सव से पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गरबा पंडालों के आयोजकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें न केवल परंपरा और संस्कृति का हवाला दिया गया है, बल्कि साफ चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन न करने वाले आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार बजरंग दल ने स्पष्ट किया है कि गरबा पंडालों के निकट किसी भी प्रकार का नशा (शराब/धूम्रपान) और मांसाहार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आयोजकों को सुनिश्चित करना होगा कि पंडाल परिसर में इन गतिविधियों की अनुमति न दी जाए। जारी गाइडलाइन के सबसे विवादित बिंदुओं में से एक है गैर-हिंदुओं का पंडाल में प्रवेश निषेध।

बजरंग दल ने कहा कि आयोजक केवल प्रमाणिक पहचान पत्र देखकर सनातनी हिंदुओं को ही प्रवेश दें। यह बिंदु पहले ही शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि गरबा पंडाल में आने वाले लोग पारंपरिक और मर्यादित परिधान पहनकर आएं। अश्लील, फूहड़ और अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पूरी तरह वर्जित होंगे। वहीं मां दुर्गा की आराधना के उत्सव में अश्लील और फिल्मी गानों पर रोक लगाते हुए केवल भक्तिमय और पारंपरिक संगीत बजाने की अपील की गई है।

नो ड्रग्स, नो लव जिहाद का सख्त संदेश

बजरंग दल ने अपने पोस्टर में साफ लिखा है कि गरबा पंडालों में ड्रग्स, शराब, लव जिहाद और मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। आयोजकों को चेतावनी दी गई है कि इन नियमों का पालन उनकी जिम्मेदारी होगी और किसी भी लापरवाही पर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। नवरात्रि से पहले आई यह गाइडलाइन अब शहरभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ईसे परंपरा और संस्कृति बचाने का कदम बताया जा रहा है । कुल मिलाकर, नवरात्रि से पहले बजरंग दल की यह गाइडलाइन न सिर्फ आयोजकों बल्कि पूरे शहर में गरबा महोत्सव की तैयारियों को नई दिशा दे रही है।

पिछले वर्ष मूर्तिकार बनाने को लर्क हुआ था बवाल

पिछले साल इंदौर के खजराना इलाके में मूर्ति कलाकारों द्वारा माता की मूर्ति को बुर्के जैसी ड्रेस पहनाने की सूचना पर हिंदूवादियों ने हंगामा कर दिया था। वही भंवरकुआ इलाके में होने वाला मूर्ति स्थापना और गरबा आयोजन को निरस्त करवाया गए था जिसमें भावना नगर में पिछले कई सालों से फिरोज खान शिखर गरबा मंडल के नाम से नौ दिवसीय मूर्ति स्थापना के साथ गरबे का आयोजन करवा रहे थे जिस पर बजरंग डाल द्वारा आपती लेने पर आयोजन निरस्त हुआ था

रिपोर्ट- हेमंत

