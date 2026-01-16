Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore nagar nigam clam to delivered pure water in 30 percent area of bhagirathpura
इंदौर के भागीरथपुरा के 30% हिस्से में साफ पानी पहुंचाने का दावा, मेयर ने पीकर भी दिखाया

इंदौर के भागीरथपुरा के 30% हिस्से में साफ पानी पहुंचाने का दावा, मेयर ने पीकर भी दिखाया

संक्षेप:

इंदौर प्रशासन ने दावा किया कि उसने नगर निगम की पाइपलाइन को दुरुस्त करते हुए भागीरथपुरा के करीब 30 प्रतिशत हिस्से में साफ पानी पहुंचाने की व्यवस्था बहाल कर दी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दुरुस्त किए गए पाइपलाइन से जुड़े नलों के जरिये घरों में आने वाला पानी पीकर भी दिखाया।

Jan 16, 2026 08:10 pm ISTSubodh Kumar Mishra भाषा, इंदौर
इंदौर प्रशासन ने दावा किया कि उसने नगर निगम की पाइपलाइन को दुरुस्त करते हुए भागीरथपुरा के करीब 30 प्रतिशत हिस्से में साफ पानी पहुंचाने की व्यवस्था बहाल कर दी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दुरुस्त किए गए पाइपलाइन से जुड़े नलों के जरिये घरों में आने वाला पानी पीकर दिखाया और कहा कि यह शुद्ध है। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर का भागीरथपुरा इलाका दूषित पेयजल पीने के कारण फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप से कई लोगों की मौत को लेकर सुर्खियों में है।

पानी के कई नमूने लिए गए

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को वाटर सप्लाई की स्थिति जानने के लिए भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सुधार कार्यों के बाद पिछले तीन दिनों के दौरान भागीरथपुरा में नगर निगम की पाइपलाइन से जलापूर्ति करके पानी के कई नमूने लिए गए और जांच में पानी साफ पाया गया। खुद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भागीरथपुरा में इस पाइपलाइन से जुड़े नलों के जरिये घरों में आने वाला पानी पीकर दिखाया और कहा कि यह शुद्ध है।

15000 लोगों को मिलेगा फायदा

भार्गव ने कहा कि सभी जांचों में पेयजल सुरक्षित पाए जाने के बाद भागीरथपुरा के लगभग 30 प्रतिशत हिस्से में नगर निगम की पाइपलाइन के जरिए पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। इस हिस्से में लगभग 15000 लोग रहते हैं। इंदौर अपनी पानी की जरूरतों के लिए नर्मदा नदी पर निर्भर है। नगर निगम की बिछाई गई पाइपलाइन के जरिए नर्मदा नदी के पानी को पड़ोसी खरगोन जिले के जलूद से 80 किलोमीटर दूर इंदौर लाकर घर-घर पहुंचाया जाता है।

दिसंबर के आखिर में शुरू हुआ था बीमारी का प्रकोप

भागीरथपुरा में दूषित पेयजल पीने से लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला दिसंबर के आखिर में शुरू हुआ था। स्थानीय लोगों ने इस प्रकोप से अब तक 24 लोगों के दम तोड़ने का दावा किया है। मृतकों के आंकड़े को लेकर विरोधाभासी दावों के बीच राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में गुरुवार को पेश स्थिति रिपोर्ट में भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त प्रकोप के दौरान पांच माह के बालक समेत 7 लोगों की मौत का जिक्र किया है।

21 लोगों को दो-दो लाख का मुआवजा

प्रशासन ने भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त का प्रकोप शुरू होने के बाद जान गंवाने वाले 21 लोगों को दो-दो लाख रुपए का मुआवजा दिया है। अधिकारियों का दावा है कि इनमें से कुछ लोगों की मौत दूसरी बीमारियों और अन्य कारणों से भी हुई है, लेकिन सभी मृतकों के परिवारों को मानवीय आधार पर आर्थिक सहायता दी जा रही है।

इस बीच, शहर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की एक समिति की 'डेथ ऑडिट' की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि भागीरथपुरा के 15 लोगों की मौत दूषित पानी के प्रकोप से किसी न किसी तरह जुड़ी हो सकती है।

