इंदौर के एमवाई अस्पताल में नवजात का कटा अंगूठा; नर्स सस्पेंड, 3 की कटी सेलरी

संक्षेप: इंदौर के सरकारी महाराजा यशवंतराव (एमवाय) अस्पताल में नर्स की लापरवाही से एक डेढ़ महीने के नवजात का अंगूठा कट गया। लापरवाही पर एक नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है जबकि 3 वरिष्ठ नर्सों की एक महीने की सेलरी काटने का आदेश दिया गया है।

इंदौर के सरकारी महाराजा यशवंतराव (एमवाय) अस्पताल में नर्स की लापरवाही से एक डेढ़ महीने के नवजात का अंगूठा कट गया। हादसा बुधवार को तब हुआ जब नर्स कैंची से बच्चे का 'कैनुला' हटा रही थी। अस्पताल के डीन डॉ. अरविंद गंगोरिया ने बताया कि ऑपरेशन के जरिए नवजात का अंगूठा दोबारा जोड़ दिया गया है। उसकी हालत अब ठीक है। लापरवाही बरतने वाली नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 वरिष्ठ नर्सों का एक महीने का वेतन काटने का आदेश दिया गया है। जांच के लिए एक समिति बनाई गई है।

कैनुला निकालते समय घटना एमवाय अस्पताल के डीन डॉ. अरविंद गंगोरिया ने जानकारी दी कि यह घटना बुधवार को हुई। अस्पताल में कैनुला निकालते समय एक नर्स की लापरवाही की वजह से बच्चे का अंगूठा कट गया। डेढ़ महीने के इस मासूम बच्चे को निमोनिया के कारण गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। वेंटिलेटर पर इलाज के बाद उसकी सेहत में सुधार हो रहा था।

काट दिया अंगूठा डॉ. गंगोरिया ने बताया कि नर्स ने कैंची से आईवी कैनुला हटाते समय गलती से बच्चे का अंगूठा काट दिया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके कटे हुए अंगूठे को वापस जोड़ दिया है और अब बच्चे की हालत ठीक है। इस बड़ी लापरवाही के लिए संबंधित नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ हीए ठीक से निगरानी न करने के कारण तीन सीनियर नर्सों की एक महीने की सैलरी काटने का फैसला लिया गया है।

जांच कमेटी बनाई डॉ. गंगोरिया ने बताया कि इस घटना की जांच के लिए अस्पताल अधीक्षक अशोक यादव की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में बच्चों के विशेषज्ञ डॉ. निर्भय मेहता, उप अधीक्षक डॉ. रोहित बडेरिया और नर्सिंग अधीक्षक दयावती दयाल को शामिल किया गया है। कमेटी ने नर्सिंग स्टाफ के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।