इंदौर की बृज विहार कॉलोनी में रहने वाली 24 वर्षीय सुमन पटेल ने अपने 5 माह के बेटे प्रथम को तेजाब पिलाने के बाद खुद भी पीकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद दोनों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और रिश्तेदारों ने पति कैलाश पटेल के अवैध संबंध होने के कारण अनबन को आत्महत्या की वजह बताया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरSat, 11 Oct 2025 12:16 PM
इंदौर में 5 महीने के बेटे को तेजाब पिलाकर मां ने किया सुसाइड, पति के अवैध संबंध का आरोप

इंदौर की बृज विहार कॉलोनी में रहने वाली 24 वर्षीय सुमन पटेल ने अपने पांच माह के बेटे प्रथम के साथ आत्महत्या कर ली। सुमन ने बच्चे को गोद में उठाया और खिलाते-खिलाते उस पर तेजाब डाल लिया। राऊ पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों के शवों का पोस्टमॉर्टम करवाया है। स्वजन घटना से हैरान हैं। दोनों परिवार खुलकर नहीं बोल रहे हैं। पुलिस ने तेजाब की बोतल और सुमन का फोन जब्त कर कमरा सील कर दिया है।

अस्पताल में तोड़ा दम

पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार शाम की है, जब दोनों को इलाज के लिए चोइथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रात में मासूम ने दम तोड़ दिया और शुक्रवार दोपहर को सुमन ने भी दम तोड़ दिया। परिजनों ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया।

डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार, सुमन की शादी ढाई साल पहले होशंगाबाद के वनखेड़ी निवासी कैलाश पटेल से हुई थी। राऊ में कैलाश के जीजा का सिलाई का कारखाना है, जहां सुमन और कैलाश सिलाई का काम करते थे। गुरुवार को सुमन ने कमरे में खुद को बंद किया और तेजाब डाल लिया।

घटना का क्रम

पुलिस ने कैलाश पटेल के बयान दर्ज किए। कैलाश ने बताया कि वह सुबह नौ बजे कारखाने चला गया था। सुमन, प्रथम और उनके माता-पिता घर पर थे। सुमन के ससुर लालसाप्रसाद कॉलोनी में रहने वाली अपनी बेटी के घर चले गए थे। सास काम में व्यस्त थी। इसी बीच, सुमन ने कमरे का दरवाजा बंद कर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक बाहर न आने पर सास ने सुमन को आवाज दी। लालसाप्रसाद को बुलाया गया और लोगों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। दोनों सिर से पैर तक झुलसे हुए थे।

आत्महत्या की वजह

कैलाश ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे वह खाना खाने घर आया था। सुमन ने कहा था कि करवा चौथ की खरीदारी करनी है। शाम करीब पांच बजे खरीदारी के लिए जाने की बात हुई थी। पुलिस ने सुमन के स्वजन से भी चर्चा की, लेकिन उन्होंने आत्महत्या की कोई ठोस वजह नहीं बताई। रिश्तेदारों का आरोप है कि कैलाश के अन्य युवतियों से संबंध थे, जिसके चलते सुमन से उसकी अनबन रहती थी और वह पत्नी से दूरी बनाकर रखता था।

(रिपोर्ट – हेमंत)

