इंदौर में मस्जिद को लेकर विवाद, 300 की अनुमति पर 30 हजार वर्गफीट निर्माण; कब्जा हटाने के आदेश
एमपी के इंदौर के एमवायएच और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के पास स्थित मस्जिद को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। तहसीलदार कोर्ट ने माना है कि वर्ष 1985 में जिस मस्जिद को निर्माण की अनुमति दी गई थी, उसका क्षेत्रफल केवल 300 वर्गफीट था।
इंदौर के एमवायएच और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के पास स्थित मस्जिद को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। तहसीलदार कोर्ट ने माना है कि वर्ष 1985 में जिस मस्जिद को निर्माण की अनुमति दी गई थी, उसका क्षेत्रफल केवल 300 वर्गफीट था। इसके बाद करीब 30 हजार वर्गफीट शासकीय जमीन पर अतिरिक्त निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है।
तहसीलदार ने बताया अवैध कब्जा
तहसीलदार कमलेश कुशवाह ने अपने आदेश में कहा है कि अनसर्वेड रेसीडेंसी एरिया के ब्लॉक 11 और 12 में मस्जिद और मुसाफिरखाने के अलावा किया गया निर्माण अनधिकृत कब्जा है। मूल मस्जिद संरचना को छोड़कर बाउंड्रीवाल और अन्य अवैध निर्माण तीन दिन के भीतर स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर आरआई और पटवारी को बेदखली की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
नजूल रिकॉर्ड में शासकीय भूमि दर्ज
एसडीएम प्रदीप सोनी के मुताबिक, जूनी इंदौर तहसील क्षेत्र के ब्लॉक नंबर 12 (नए सर्वे में ब्लॉक नंबर 38) में स्थित यह जमीन 0.70 एकड़ क्षेत्रफल की है। नजूल रिकॉर्ड में यह भूमि शासकीय दर्ज है। नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 सितंबर 1985 को केवल 300 वर्गफीट में मस्जिद निर्माण की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने निगम और पटवारी की रिपोर्ट सहित उपलब्ध दस्तावेजों की जांच कराई। जांच में यह भी सामने आया कि प्रारंभिक निर्माण छोटा था, जिसकी पुष्टि गूगल सैटेलाइट इमेज से भी होती है।
‘सीआरपी लाइन’ शब्द बाद में जोड़ा गया
मामले में प्रस्तुत दस्तावेज की जांच में पाया गया कि ‘सीआरपी लाइन’ शब्द अलग हैंडराइटिंग से बाद में जोड़ा गया था। कोर्ट ने कहा कि इससे भूमि स्वामित्व का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता। आदेश में स्पष्ट किया गया कि मूल मस्जिद की आड़ में बाउंड्रीवाल और विस्तार कर किया गया निर्माण बिना अनुमति शासकीय भूमि पर किया गया है। हालांकि, मुसाफिरखाने के निर्माण को लेकर कोर्ट ने कहा कि इसकी अनुमति नगर निगम के भवन अधिकारी ने कलेक्टर की अनापत्ति के आधार पर दी थी। इस संबंध में नियमानुसार अलग से पत्र जारी किया जाएगा।
वक्फ बोर्ड और मस्जिद अध्यक्ष का दावा
मामले में अनावेदक सैयद शाहिर अली (मस्जिद अध्यक्ष, सदर अंजुमन इस्ला-उल-मुस्लेमिन) और वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि जमीन वर्ष 1967 से मस्जिद और इंदौर वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है। कलेक्टर द्वारा वर्ष 1994 में इस भूमि पर अनापत्ति दिए जाने का भी हवाला दिया गया है। उनका कहना है कि मस्जिद का क्षेत्रफल करीब 40 हजार वर्गफीट है और इसके नाम पर 80 लाख रुपए का लोन भी स्वीकृत है।
जांच में गड़बड़ियां, कार्रवाई के निर्देश
जांच में कई तरह की अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय एसडीएम और तहसीलदार को जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सरकारी जमीनों को संरक्षित करने के लिए अन्य मामलों की भी जिला प्रशासन स्तर पर जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर