इंदौर में काल बनी बस का MLA कनेक्शन, एक झटके में खत्म कर दिया पूरा परिवार

पुलिस के अनुसार टक्कर मारने वाली बस विधायक गोलू शुक्ला की है। बस के पीछे भी गोलू लिखा है। टक्कर के बाद चालक और हेल्पर बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए थे। हादसे में घायल एक मासूम की हालत गंभीर थी, लेकिन गुरुवार सुबह उसकी भी मौत हो गई। उसका अरबिंदो अस्पताल में उपचार चल रहा था।

इंदौर में बीते दिनों ट्रक से हुए दर्दनाक हादसे की याद जहन से गई भी नहीं थी कि एक बस वाले ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया है। बस इंदौर के विधानसभा तीन के विधायक गोलू शुक्ला की बताई गई है जो इंदौर से उज्जैन व अन्य रूट पर दौड़ती है। बुधवार रात हुई इस घटना में गोलू शुक्ला की बस ने पति-पत्नी और उनके दो बच्चे की जान ले ली। चालक तीनों को रौंदने के बाद बस छोड़कर फरार हो गया। हादसे में घायल एक मासूम की हालत गंभीर थी, लेकिन गुरुवार सुबह उसकी भी मौत हो गई। उसका अरबिंदो अस्पताल में उपचार चल रहा था।

बाणगंगा टीआई सियाराम सिंह गुर्जर के अनुसार, घटना बुधवार देर रात धरमपुरी के समीप ग्राम रिंगनोदिया की है। बस एमपी 09एफए 6390 ने बाइक एमपी 09वीएफ 3495 को टक्कर मार दी। बाइक पर जा रहे महेंद्र सोलंकी, जयश्री सोलंकी और 15 वर्षीय जिगर सोलंकी की मौके पर ही मौत हो गई वहीं 10 साल का तेजस सोलंकी गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन गुरुवार सुबह उसकी भी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार टक्कर मारने वाली बस विधायक गोलू शुक्ला की है। बस के पीछे भी गोलू लिखा है। टक्कर के बाद चालक और हेल्पर बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए थे।

मृतक महेंद्र सोलंकी निवासी तीन इमली मूसाखेड़ी की चाय की दुकान चलता था। वह साईं विहार कॉलोनी में रहने वाले भाई बाबूसिंह सोलंकी और भाभी शांति सोलंकी से मिलने आया था। बाबू बुधवार को भोपाल गए थे। लौटने में देरी हो गई और महेंद्र को निकलने में रात हो गई। भाई बाबू सिंह ने तेज बारिश का कहते हुए महेंद्र को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सुबह जिगर की परीक्षा होने से सभी तो रात में ही रवाना होना पड़ा। करीब एक घंटे बाद भी घर पहुंचने की खबर नहीं आई तो बाबू सिंह की बेटी ने काल लगाया। बाद में उन्हें इस हादसे की जानकारी लगी।

इंदौर से उज्जैन शुक्ला ब्रदर्स के कथित एजेंटों की दादागिरी - इंदौर से उज्जैन तक पूरे सड़क मार्ग पर शुक्ला ब्रदर्स के कथित एजेंटों ने यात्रियों को उनकी जागीर समझ दादागीरी करते हैं। किसी अन्य बस में सवारी बैठने ही नहीं दी जाती। ऑनलाइन बुकिंग कराने पर भी यात्रियों को बसों में चढने से रोका जाता है। इसे लेकर कई बार विवाद की स्थिति भी बनी और नौबत तोडफोड़ तक आ गई, लेकिन जिम्मेदार सुन कर भी अनसुना कर देते हैं। इसका सबसे अधिक खामियाजा शासन के अंतर्गत चल रही अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. (एआईसीटीएसएल) की बसों को भुगतना पड़ता है। ट्रेवल्स संचालन से जुड़े दो लोगों के खिलाफ पुलिस में कई बार नाामजद शिकायतें भी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से बचती रही है।

पहले भी हो चुकी हैं क्रेन से 4 मौत - मई 2023 में बाणगंगा क्षेत्र के पुल पर वाहनों की आवाजाही के बीच शुक्ला ब्रदर्स की क्रेन काल बनकर कई वाहनों को टक्कर मार 4 को मौत के घाट उतार दिया था। कई राहगीरों को क्रेन ने करीब 50 फीट दूर तकक घसीटा था। उस दिन शव बुरी तरह बिखर गए थे व सड़क खून से रंग चुकी थी। क्रेन दुर्घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने शवों के अंग समेटे और रहवासियों से कपड़े मांगकर ढंका था ।