सज गई थी अर्थी, तभी जिंदा हो गया 'मरा हुआ' बुजुर्ग; इंदौर में हैरान करने वाली घटना

संक्षेप: इंदौर के 70 वर्षीय माखनलाल वेद को ब्रेन हेमरेज के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था और परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी सांसें वापस आ गईं और शरीर में हलचल होने लगी।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग “मैं मौत को छूकर टक्क से वापस आ सकता हूं” तो आपको जरूर याद होगा। लेकिन यह किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि इंदौर के रहने वाले एक 70 वर्षीय व्यक्ति के साथ हुआ है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

इंदौर में हुआ चमत्कार! इंदौर के राजनगर क्षेत्र में रहने वाले 70 वर्षीय माखनलाल वेद ब्रेन हेमरेज के चलते पिछले कई समय से जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अचानक गुरुवार दोपहर उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन उन्हें घर ले आए। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गईं। रिश्तेदारों को सूचना के बाद सभी घर पर एकत्र हो गए। अर्थी पर लेटाने की तैयारी भी कर ली थी कि इसी बीच अचानक माखनलाल की सांसें तेज गति से चलने लगीं। घर वालों को पहले तो लगा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि माखनलाल सामान्य तरीके से सांसें ले रहे हैं। शरीर में हलचल भी नजर आने लगी। घर वाले दौड़े और डॉक्टर को बुला लाए। जांच हुई तो पता चला कि माखनलाल जीवित हैं। स्वजन ने बताया कि अभी उन्हें घर पर ही रखा गया है। डॉक्टर ने कहा है कि कई बार ऐसा हो जाता है। अस्पताल में भी वे वेंटीलेटर पर ही थे।

शव यात्रा रद्द डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित करने के बाद इंटरनेट पर संदेश भेजा गया कि राजनगर से साढ़े चार बजे शव यात्रा पंचकुईया मुक्तिधाम लेकर जाएंगे। लेकिन जैसे ही उनका दिल धड़कना शुरू हुआ, संदेश भेजा गया कि माखनलाल वेद अब बाबा महाकाल की कृपा से स्वस्थ हैं और पुनः उनकी सांसें आ गई हैं। शव यात्रा रद्द की जाती है।

दिसंबर 2024 में प्रयागराज में हुआ था ऐसा ही मामला दिसंबर 2024 में ऐसा ही एक मामला यूपी के प्रयागराज के मऊआइमा के कटरा दयाराम बागी के यहां हुआ था, जब वहीं के रहने वाले साठ साल के रामलखन की शनिवार को मौत हो गई थी। वे अपने घर के आगे पड़ोसियों से बातें कर रहे थे। अचानक वे जमीन पर गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी सांसें नहीं चल रही थीं। लेकिन घरवालों ने डॉक्टरों पर रामलखन को एडमिट कर ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक डेढ़ घंटे बाद रामलखन उठकर बेड पर बैठ गए। इसके बाद डॉक्टरों की हैरानी का ठिकाना नहीं था।