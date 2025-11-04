Indore Metro : इंदौर में जनता के विरोध से मेट्रो रेल लाइन में बदलाव, जानें क्या है नया रूट प्लान

संक्षेप: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लोगों के विरोध के चलते मेट्रो ट्रेन के एक रूट में बदलाव किया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर में घनी आबादी वाले रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से गुजरने वाले एक मुख्य रूट पर मेट्रो रेल लाइन में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लोगों के विरोध के चलते मेट्रो ट्रेन के एक रूट में बदलाव किया गया है। राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को कहा कि इंदौर में घनी आबादी वाले रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से गुजरने वाले एक मुख्य रूट पर मेट्रो रेल लाइन में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने अब नई मेट्रो लाइन अंडरग्राउंड होगी।

इंदौर शहर में 2019 से ही मेट्रो रेल का काम चल रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। इन इलाकों के निवासी प्रोजेक्ट का यह कहते हुए विरोध कर रहे थे कि इससे आम जन-जीवन बाधित होगा और उन्हें कारोबार में दिक्कतें आएंगी।

ये है नया रूट प्लान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक रिव्यू मीटिंग के बाद पत्रकारों से कहा कि हमने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि मेट्रो रेल अब खजराना स्क्वायर से पलासिया स्क्वायर होते हुए बड़ा गणपति इलाके तक अंडरग्राउंड होकर जाएगी। विजयवर्गीय ने कहा कि इस बदलाव से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की लागत बढ़ेगी और अतिरिक्त फंड दूसरे सोर्स से जुटाए जाएंगे।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंजूरी के बाद मेट्रो रेल लाइन प्लान में बदलाव का प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहर में मेट्रो रेल लाइन की खराब प्लानिंग ने कुछ मुख्य चौराहों और सड़क यातायात की सुंदरता पर बुरा असर डाला है और ‘पिछली गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा।’

अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो रेल प्रायोरिटी कॉरिडोर के पहले चरण के तहत कमर्शियल ऑपरेशन पहले ही शुरू हो चुके हैं, जो गांधी नगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 तक लगभग छह किलोमीटर तक फैला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर मेट्रो के पहले चरण के कमर्शियल ऑपरेशन का उद्घाटन किया था।