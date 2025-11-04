Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Indore metro rail line proposal to alter gets green signal after public protest
Indore Metro : इंदौर में जनता के विरोध से मेट्रो रेल लाइन में बदलाव, जानें क्या है नया रूट प्लान

Indore Metro : इंदौर में जनता के विरोध से मेट्रो रेल लाइन में बदलाव, जानें क्या है नया रूट प्लान

संक्षेप: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लोगों के विरोध के चलते मेट्रो ट्रेन के एक रूट में बदलाव किया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर में घनी आबादी वाले रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से गुजरने वाले एक मुख्य रूट पर मेट्रो रेल लाइन में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

Tue, 4 Nov 2025 12:55 PMPraveen Sharma इंदौर, पीटीआई
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लोगों के विरोध के चलते मेट्रो ट्रेन के एक रूट में बदलाव किया गया है। राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को कहा कि इंदौर में घनी आबादी वाले रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से गुजरने वाले एक मुख्य रूट पर मेट्रो रेल लाइन में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने अब नई मेट्रो लाइन अंडरग्राउंड होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंदौर शहर में 2019 से ही मेट्रो रेल का काम चल रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। इन इलाकों के निवासी प्रोजेक्ट का यह कहते हुए विरोध कर रहे थे कि इससे आम जन-जीवन बाधित होगा और उन्हें कारोबार में दिक्कतें आएंगी।

ये भी पढ़ें:MP में 3 रूटों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, एक दिन में कई जगह घूम सकेंगे पर्यटक

ये है नया रूट प्लान

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक रिव्यू मीटिंग के बाद पत्रकारों से कहा कि हमने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि मेट्रो रेल अब खजराना स्क्वायर से पलासिया स्क्वायर होते हुए बड़ा गणपति इलाके तक अंडरग्राउंड होकर जाएगी। विजयवर्गीय ने कहा कि इस बदलाव से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की लागत बढ़ेगी और अतिरिक्त फंड दूसरे सोर्स से जुटाए जाएंगे।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंजूरी के बाद मेट्रो रेल लाइन प्लान में बदलाव का प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहर में मेट्रो रेल लाइन की खराब प्लानिंग ने कुछ मुख्य चौराहों और सड़क यातायात की सुंदरता पर बुरा असर डाला है और ‘पिछली गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा।’

अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो रेल प्रायोरिटी कॉरिडोर के पहले चरण के तहत कमर्शियल ऑपरेशन पहले ही शुरू हो चुके हैं, जो गांधी नगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 तक लगभग छह किलोमीटर तक फैला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर मेट्रो के पहले चरण के कमर्शियल ऑपरेशन का उद्घाटन किया था।

अधिकारियों के अनुसार, इंदौर में कुल 31.32 किलोमीटर का मेट्रो रेल कॉरिडोर बनाया जाना है और मूल प्लान के अनुसार, इसकी प्रस्तावित लागत 7,500.80 करोड़ रुपये थी।35 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस शहर में पूरे मेट्रो रेल कॉरिडोर पर कुल 28 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो स्थानीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुविधाजनक, तेज और पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|