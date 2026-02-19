इंदौर कांड में नए खुलासे; दरिंदगी के बाद गर्लफ्रेंड की बहन को पीयूष ने किया था मैसेज, हत्या से पहले आईसक्रीम पर भी झगड़ा
इंदौर के द्वारकापुरी में एमबीए स्टूडेंट की हत्या में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी पीयूष ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि वारदात को अंजाम देने से पहले उसने गर्लफ्रेंड को मैगी बनाकर खिलाई थी और आइसक्रीम भी लेकर आया था।
इंदौर के द्वारकापुरी में एमबीए स्टूडेंट की हत्या में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी पीयूष ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि वारदात को अंजाम देने से पहले उसने गर्लफ्रेंड को मैगी बनाकर खिलाई थी और आइसक्रीम भी लेकर आया था। लेकिन उसने आइसक्रीम खाने से मना कर दिया था इसको लेकर भी उनके बीच बहस हुई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी ने हत्या और शव के साथ दरिंदगी के बाद पीड़िता के मोबाइल से उसकी बहन को मैसेज किया था, 'पापा से कह देना मैं नहीं आऊंगी।'
बहन से कहा था- बर्थडे पार्टी में जा रही, शाम को आया मैसेज- अब नहीं आऊंगी
पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद बताया कि 10 फरवरी को लड़की को पिता ने कलेक्टर ऑफिस के पास छोड़ा था। उसने पिता से कहा था कि आधार कार्ड अपडेट करवाने जा रही है। लेकिन पिता के जाने के बाद लड़की ने बहन को फोन कर बताया था कि वह अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही है। इसके बाद वह पीयूष के साथ अंकल वाली गली में उसके किराये के घर में गई। वहां उसके साथ खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। रात को आरोपी ने पीड़िता के मोबाइल से उसकी बहन को मैसेज करते हुए लिखा- पापा से कह देना कि अब मैं नहीं आऊंगी। यह पढ़कर बहन ने पिता को मैसेज दिखाया। घर नहीं लौटी बेटी को लेकर चिंतित परिवार और अधिक परेशान हो गया। उन्होंने बेटी की दोस्तों और परिजनों से संपर्क किया। लेकिन कहीं पता नहीं लगने पर पंडरीनाथ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कारवाई।
कमरे में आइसक्रीम खाने की बात पर हुआ था विवाद
आरोपी पीयूष ने पुलिस पूछताछ में लड़की से मुलाकात से लेकर मुंबई भागने तक के घटनाक्रम का खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि 10 तारीख को जब प्रेमिका को कमरे पर लेकर गया तो उसे पता चला कि वह भूखी है। उसने कुछ खाया नहीं था। उसने प्रेमिका को अपने हाथ से बनाकर मैगी खिलाई। वह उसके लिए आइसक्रीम भी लेकर आया था। लेकिन उसने इसे खाने से इनकार कर दिया था। आइसक्रीम को लेकर उनके बीच कुछ कहासुनी हुई थी। फिर जब उसने संबंध बनाने की कोशिश की और पीड़िता ने मना किया तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान उसने लड़की को गिफ्ट देने के बहाने उसकी आंख पर पट्टी बांध दी और फिर उसके हाथ पैर भी बांध दिए। बेबस हो चुकी लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर दरिंदगी की और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद भी वह लाश के साथ हवस मिटाता रहा। डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि आरोपी ने कुछ दवाओं की हाईडोज ली थी, जिसकी वजह से हत्या के बाद भी वह दरिंदगी करता रहा।
हमले के डर से कोर्ट नहीं ले गई पुलिस
रेप और हत्या के आरोपी पीयूष की बुधवार को रिमांड खत्म हो गई। उसे अदालत में पेश किया जाना था। लेकिन संभावित विरोध और हमले की आशंका के चलते पुलिस उसे जिला कोर्ट परिसर तक नहीं लेकर पहुंची। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आरोपी की पेशी जज के बंगले पर करवाई गई। उसे न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
अहम सबूत जुटी चुकी पुलिस, और रिमांड की मांग नहीं
पेशी के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजते हुए सेंट्रल जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया है और उससे कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए जा चुके हैं। पूछताछ पूरी होने के कारण पुलिस ने आगे रिमांड की मांग नहीं की। द्वारकापुरी थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी के पास से खून से सने कपड़े, चाबी, मोबाइल फोन और लिखित कबूलनामा बरामद किया गया है।
परिजनों के बयान दर्ज, आरोपी करता था शक
जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा के माता-पिता और बहन के बयान दर्ज किए। बहन ने बताया कि पिछले छह महीनों से छात्रा और पीयूष के बीच दोस्ती थी। आरोपी स्वभाव से शक करने वाला था और छात्रा पर दोस्तों से दूरी बनाने का दबाव डालता था। छात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी सहेलियों से बातचीत करती थी, जिस पर आरोपी आपत्ति जताता था। गुस्से में उसने छात्रा का मोबाइल भी तोड़ दिया था। फोन का एक्सेस भी आरोपी के पास था और वह उसकी निजी चैटिंग पढ़ता रहता था।
रिपोर्ट- हेमंत
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप