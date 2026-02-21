कहता था IPS बनूंगा और दरिंदा बन गया मेरा बेटा; फफक पड़े पीयूष के पिता, पता चला था कि प्यार है
पिता ने बताया कि जनवरी में जब पीयूष मंदसौर आया तो उसके मोबाइल में एक युवती के साथ तस्वीरें देखी गईं, जिनमें दोनों एक-दूसरे के साथ करीब नजर आ रहे थे। पूछने पर पीयूष ने पहले युवती को सिर्फ दोस्त बताया, लेकिन बाद में डरते हुए स्वीकार किया कि वह उसे पसंद करता है।
कहता था IPS बनूंगा, बचपन से ही वह आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखा करता था और दरिंदा बन गया मेरा बेटा... यह कहते हुए फफक पड़े उस पीयूष के पिता जिसने इंदौर में गर्लफ्रेंड के संग ऐसी क्रूरता की कि पूरा देश सन्न रह गया। आरोपी के पिता और उनकी पत्नी गहरे सदमे में हैं। घटना को लेकर जब 'लाइव हिन्दुस्तान' ने पिता से फोन पर चर्चा की गई तो उनकी दबी और सहमी आवाज में कई ऐसे खुलासे सामने आए, जिनसे पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि साफ होती नजर आई। पिता ने बताया कि पीयूष का जन्म रतलाम जिले के पास स्थित बाजना गांव में हुआ, जहां उनका ससुराल है। इसके बाद पीयूष की पूरी पढ़ाई मंदसौर में ही हुई। पिछले वर्ष उसने आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर जाने की जिद की थी। आखिरकार अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में उसे एमबीए कोर्स में प्रवेश दिलाया गया।
सितंबर 2025 के बीच पीयूष अपने पिता के साथ इंदौर आया और अरविंदो क्षेत्र के पास किराये के कमरे में रहने लगा, जहां उसके साथ एक अन्य युवक रूम पार्टनर के रूप में रहता था। उसी महीने उसने पिता को फोन कर बताया कि वह कमरा बदलना चाहता है, क्योंकि उसका पार्टनर हुक्का पीता था और नशा भी करता था। पिता ने उसे विवाद से दूर रहने और दूसरा कमरा तलाशने की सलाह दी। हालांकि पीयूष एडवांस राशि दे चुका था, इसलिए पिता ने उसके दोस्त से बात कर आधी रकम वापस दिलवाने की व्यवस्था करवाई। इसके बाद पीयूष ने एक अन्य स्थान पर पेइंग गेस्ट के रूप में कमरा लिया, लेकिन उसने द्वारकापुरी में कब और कैसे मकान किराये पर लिया, इसकी जानकारी परिवार को नहीं थी। पिता के अनुसार, मकान मालिक से भी उसने किसी अन्य व्यक्ति से बात करवा कर कमरा किराये पर लिया था।
युवती ने जनवरी में की थी पीयूष के पिता से बात
पिता ने 8, 9 और 10 जनवरी की घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि जनवरी में जब पीयूष मंदसौर आया तो उसके मोबाइल में एक युवती के साथ तस्वीरें देखी गईं, जिनमें दोनों एक-दूसरे के साथ करीब नजर आ रहे थे। पूछने पर पीयूष ने पहले युवती को सिर्फ दोस्त बताया, लेकिन बाद में डरते हुए स्वीकार किया कि वह उसे पसंद करता है। इस पर पिता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह इंदौर पढ़ाई के लिए गया है या किसी और वजह से। इसके बाद पीयूष इंदौर लौटा और युवती को परिवार से हुई बातचीत के बारे में बताया। बाद में उसने अपने मोबाइल से पिता की युवती से फोन पर बात करवाई। पिता ने दोनों को समझाया कि पहले पढ़ाई पूरी करें और जीवन में कुछ बन जाएं, शादी का निर्णय परिवार समय आने पर करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों अलग समाज से हैं, इसलिए जल्दबाजी ठीक नहीं होगी।
“अंकल, आपकी कसम, हम दोनों सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे
पिता को डर था कि कहीं दोनों भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम न उठा लें, इसलिए उन्होंने युवती से कहा कि जरूरत पड़े तो वे पीयूष को वापस मंदसौर बुला लेंगे। इस पर युवती ने मना करते हुए कहा कि वे दोनों पढ़ाई पूरी होने के बाद ही भविष्य के बारे में सोचेंगे। पिता के अनुसार, युवती ने उनकी कसम खाकर कहा था, 'अंकल, आपकी कसम, हम दोनों सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, पीयूष को मंदसौर मत बुलाइए।' पिता ने यह भी बताया कि पीयूष उनसे डरता था और इंदौर में खर्च के पैसे अधिकतर अपनी मां से मांगता था, जबकि वे हर महीने करीब 8 हजार रुपये भेजते थे।
इकलौता बेटा निकला दरिंदा- पिता बोले, यह कलंक कभी नहीं मिटेगा
घटना के बाद परिवार की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। पिता ने भावुक होकर कहा कि उनका इकलौता बेटा ही दरिंदा निकल गया। घर में दो बेटियां हैं और बेटे की करतूत के बाद उसकी मां की हालत पूरी तरह बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि परिवार जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पिता ने शर्म और दर्द के साथ कहा कि समय के साथ शायद स्याही का दाग मिट जाए, लेकिन यह कलंक कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने टूटे मन से कहा कि अब उनका पीयूष से कोई संबंध नहीं है और रोते हुए फोन काट दिया।
रिपोर्ट- हेमंत
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप