हम दोनों अच्छे से…; गर्लफ्रेंड की हत्या और हवस मिटाने के बाद पीयूष ने क्या लिखा
इंदौर में एमबीए स्टूडेंट की सनसनीखेज हत्याकांड में अब एक नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। आरोपी पीयूष का लिखा आखिरी लेटर सामने आया है, जिसे उसने गर्लफ्रेंड की हत्या और उसके साथ हैवानियत करने के बाद लिखा।
इंदौर में एमबीए स्टूडेंट की सनसनीखेज हत्याकांड में अब एक नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। आरोपी पीयूष का लिखा आखिरी लेटर सामने आया है, जिसे उसने गर्लफ्रेंड की हत्या और उसके साथ हैवानियत करने के बाद लिखा। इसमें उसने बताया है कि किस तरह दोनों नजदीक आ गए थे, लेकिन उसके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। हालांकि, इसमें उसने यह नहीं लिखा है कि क्यों उसने इस तरह का खौफनाक कदम उठाया।
10 फरवरी को इंदौर के द्वारकापुरी की अंकल गली में उस वक्ति सनसनी फैल गई थी जब एक कमरे से दुर्गंध निकलने के बाद नग्न हालत में 25 साल की एक लड़की की लाश बरामद की गई। हत्या करके फरार हुए आरोपी पीयूष को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ के दौरान पीयूष ने जो लिखित कबूलनामा दिया, उसने पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना दिया है। उसके शब्दों से एक तरफ प्यार का दावा झलकता है तो दूसरी ओर क्रूरता की पराकाष्ठा दिखाई देती है। यही विरोधाभास अब जांच का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है।
पीयूष ने हत्या के बाद एक तरफ जहां गर्लफ्रेंड के मोबाइल से उसकी बहन को एक मैसेज भेजा तो एक लेटर लिखकर भी पीड़िता के पर्स में डाल गया। इसमें उसने हत्या की बात तो कबूल की है, लेकिन वजह का खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा उसने आखिरी बार मिलने की बात भी लिखी है। गौरतलब है कि मुंबई में पीड़िता की आत्मा से मुलाकात के लिए कुछ तंत्र-मंत्र भी किए थे। उसने यूट्यूब पर यह सर्च किया था कि आत्मा को वापस कैसे बुलाया जा सकता है।
पीयूष ने लेटर में क्या लिखा
पीयूष ने लेटर में लिखा, 'मैंने अपनी प्रेमिका को मार दिया। क्या प्यार करना गलत है? हम दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। हमारे प्यार की शुरुआत कॉलेज से हुई थी। जब हम कॉलेज में थे, तब हमारी नजदीकियां कई लोगों को बुरी लगती थीं। हमारी क्लास के लोग हमसे नफरत करने लगे थे। हम अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत और पढ़ाई कर रहे थे। हमने फर्स्ट ईयर के पेपर भी अच्छे से दिए थे।'
परिवार को मंजूर नहीं था रिश्ता
पीयूष के पिता ने लाइव हिन्दुस्तान से बातचीत में दावा किया था कि उन्हें जनवरी में जब बेटे के प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों से बात करके समझाया था कि पहले पढ़ाई कर लो फिर शादी भी कराने में उन्हें ऐतराज नहीं। हालांकि, पीयूष ने लेटर में कहा है कि परिवार को उसका रिश्ता मंजूर नहीं था। पीयूष ने लिखा, 'जब मैं घर गया था तो मैंने हमारे रिश्ते के बारे में सबको बता दिया था, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहता हूं।' लेटर के आखिरी पेज पर पीयूष ने एक दिल का निशान बनाते हुए अपना और युवती का नाम भी लिखा था, जिसने पूरे मामले को और भावनात्मक तथा रहस्यमय बना दिया।
कबूलनामे ने बढ़ाए सवाल, जवाब अब भी अधूरे
पीयूष के कबूलनामे में लिखी बातों से यह जरूर प्रतीत होता है कि वह युवती से प्रेम करने का दावा कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन-सा गुस्सा, अस्वीकार या मानसिक उन्माद था जिसने उसे दरिंदगी की हद पार करने पर मजबूर कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले युवती का गला घोंटकर उसकी हत्या की। इसके बाद वह कमरे में ताला लगाकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद शराब पीकर वापस लौटा और मृत युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। पीयूष ने कबूल किया कि लड़की की हत्या से पहले और बाद में उसने उसके साथ अपनी हवस मिटाई थी। डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया था कि आरोपी ने वारदात से पहले शक्तिवर्धक दवाओं का हाईडोज लिया था, जिसकी वजह से वह हत्या के बाद भी शव के साथ गंदी हरकतें करता रहा।
रिपोर्ट- हेमंत
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप