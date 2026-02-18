गर्लफ्रेंड की हत्या की 2 वजहें, लाश संग क्यों मिटाई हवस; 'पिशाच पीयूष' पर पुलिस के खुलासे
लाइव हिन्दुस्तान से बातचीत में डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि आरोपी पीयूष पीड़िता के साथ करीब एक साल से रिलेशन में था। उन्होंने बताया कि किन दो वजहों से आरोपी ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया और क्यों लाश के साथ हैवानियत करने लगा।
इंदौर में एमबीए स्टूडेंट की हत्या और लाश संग हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 25 साल की लड़की के क्लासमेट और प्रेमी ने ना सिर्फ जबरन संबंध बनाए बल्कि मौत के घाट भी उतार दिया। इतना ही नहीं हत्या के बाद भी वह लाश संग भी हवस मिटाता रहा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि क्यों उसने उस लड़की को इतनी बेरहमी से मार डाला जिसके साथ वह एक साल से प्रेम संबंध में था और शादी भी करना चाहता था।
लाइव हिन्दुस्तान से बातचीत में डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि आरोपी पीयूष पीड़िता के साथ करीब एक साल से रिलेशन में था। दोनों एमबीए के दूसरे सेमेस्टर में पढ़ते थे। जब से कॉलेज में एडमिशन लिया था तब से ही दोनों का परिचय था। एक साल उन्हें पढ़ते हुए हो गया था। एक साल से ही रिलेशनशिप में थे और दोनों के परिवारों को भी इसकी जानकारी हो चुकी थी। डीसीपी ने आरोपी से हुई पूछताछ और अब तक मिले सबूतों के आधार पर हत्या की दो मुख्य वजहें बताईं। इसके अलावा यह भी बताया कि क्यों वह इतना वहसी हो चुका था कि लाश के साथ हैवानियत करने लगा।
गर्लफ्रेंड की हत्या की क्या वजहें?
डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया, '10 फरवरी को जब दोनों लड़के के कमरे में मिले तो उनके बीच शारीरिक संबंध बना था। इसके बाद उनके बीच झगड़ा हुआ था। आरोपी को शक था कि लड़की दूसरे लड़कों से भी बात करती है। दूसरी वजह यह थी कि लड़के पर लड़कीवालों की तरफ से शादी का प्रेशर था। इन दोनों बातों को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ और फिर उसने रस्सी से लड़की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसने पूछताछ में बताया कि एक ऐप थी, जिसके माध्यम से लड़की कुछ और लोगों से बात करती थी और उसे यह पसंद नहीं था। यही उनके विवाद का कारण भी था। लड़की का यह रुख था कि मैं स्वतंत्र हू और लड़के को यह पसंद नहीं था। इस वजह से उस दिन भी विवाद और फिर निर्मम हत्या हुई।'
क्यों हत्या के बाद भी शव के साथ करता रहा दरिंदगी?
इस हत्याकांड में सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने लड़की को मौत के घाट उतराने के बाद भी कई बार शव के साथ रेप किया। गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद उसने शराब पी और फिर शव के साथ काफी देर तक दरिंदगी करता था। जब हमने इस संबंध में डीसीपी से सवाल किए तो उन्होंने कहा, 'जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने कुछ परफॉर्मेंस इनहेनसिंग ड्रग्स (शक्तिवर्धक दवा) लिए थे। जितनी मात्रा में लेने चाहिए थे उससे ज्यादा मात्रा में लिए थे। उसके बाद उनके बीच शारीरिक संबंध बना था। जब उसने लड़की की हत्या कर दी उसके बाद भी उत्तेजना खत्म नहीं हुई थी तो उसने शव के साथ भी दुर्व्यवहार किया था।'
क्या है पूरी घटना
इंदौर के द्वारकापुरी इलाके की रहने वाली लड़की 10 फरवरी को लापता हो गई थी। उसने परिजनों से कहा था कि वह आधार कार्ड अपडेट कराने जा रही है। आरोपी पीयूष उसे अपने साथ इसी इलाके की अंकल गली में स्थित अपने किराये के कमरे में लेकर गया था। यहां खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद वह मुंबई भाग गया। तीन दिन बाद जब कमरे से दुर्गंध उठी तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां 25 साल की एक लड़की की नग्न लाश मिली जिसके शरीर पर चाकू से भी कई वार किए गए थे। पुलिस ने अगले दिन आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया था।
रिपोर्ट- हेमंत
