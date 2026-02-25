Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इंदौर कांड; पीयूष ने गर्लफ्रेंड पर बार-बार चाकू से किया था वार, आ गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

Feb 25, 2026 04:39 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंदौर में जघन्य तरीके से हुई एमबीए स्टूडेंट की हत्या के मामले में अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। इसमें कहा गया है कि पीड़िता की मौत बार-बार चाकू के वार और अत्यधिक खून निकलने की वजह हुई थी।

इंदौर कांड; पीयूष ने गर्लफ्रेंड पर बार-बार चाकू से किया था वार, आ गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

इंदौर में जघन्य तरीके से हुई एमबीए स्टूडेंट की हत्या के मामले में अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। इसमें कहा गया है कि पीड़िता की मौत बार-बार चाकू के वार और अत्यधिक खून निकलने की वजह हुई थी। इससे पहले आरोपी पीयूष ने पुलिस पूछताछ में कहा था कि पहले उसने गला दबाकर मार डाला था और बाद में शव पर चाकू से कई वार किए थे।

25 वर्षीय एमबीए स्टूडेंट की हत्याकांड की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार (चाकू) से बार-बार वार किए जाने की बात कही गई है। शरीर पर चाकू से हमले के कई निशान मिले हैं। रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया है कि पीड़िता की मौत बार-बार चाकू मारे जाने और अत्यधिक खून निकल जाने की वजह से हुई।

इससे पहले आरोपी पीयूष ने गर्लफ्रेंड की जान गला दबाकर लेने की बात कही थी। उसने कहा था कि बाद में उसे लगा कि कहीं वह जिंदा ना बच गई हो इसलिए चाकू से वार करने लगा। इस जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने लाइव हिन्दुस्तान को बताया कि आरोपी ने पूछताछ में गला दबाने की बात कही थी। उसने ऐसा किया भी, लेकिन संभव है कि गला दबाने से पीड़िता सिर्फ अचेत हुई थी। उसकी जान तब गई जब आरोपी ने चाकू से बार-बार उसके शरीर को गोदा।

ये भी पढ़ें:हम दोनों अच्छे से…; गर्लफ्रेंड की हत्या और हवस मिटाने के बाद पीयूष ने क्या लिखा

हत्या के तीन दिन बाद मिली लाश

इंदौर के द्वारकापुरी में अंकल वाली गली में पीयूष ने 10 फरवरी को अपनी प्रेमिका की क्रूरता से हत्या कर दी थी। 13 फरवरी को दुर्गंध आने के बाद लाश बरामद की गई और अगले दिन आरोपी मुंबई से पकड़ा गया था, जहां वह गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात करने की कोशिश में जुटा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि हत्या के पहले और बाद में आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप भी किया था।

पावर वाली दवा लेकर हैवानियत

डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया था कि पीयूष ने कबूल किया कि उसने वारदात से पहले शक्तिवर्धक दवाइयां ली थीं। डीसीपी के मुताबिक, हाई डोज लेने की वजह से आरोपी हत्या के बाद भी लाश के साथ गलत हरकतें करता रहा था। बाद में वह मौके से फरार होकर मुंबई चला गया था।

प्यार से हत्या तक, क्या है पूरी बात

आरोपी पीयूष और पीड़िता इंदौर के एक निजी कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। करीब एक साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध था। पीयूष के पिता ने स्वीकार किया कि उन्हें एक महीने पहले पीयूष ने इस रिश्ते के बारे में बताया था और उन्होंने दोनों को पहले पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा था। पीयूष ने वारदात के बाद अपने कबूलनामे में लिखा था कि वह अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। पीयूष ने शादी के दबाव और प्रेमिका पर दूसरे लड़कों से बात करने के शक की वजह से खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।

रिपोर्ट- हेमंत

ये भी पढ़ें:पावर वाली गोलियां खाकर हैवान बन गया था पीयूष, इंदौर कांड में बड़ा खुलासा
ये भी पढ़ें:कहता था IPS बनूंगा और दरिंदा बन गया मेरा बेटा; फफक पड़े पीयूष के पिता
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|