टाइम आने दो, सबको बताऊंगा; इंदौर कांड के बाद भी बेखौफ आरोपी, चेहरे पर दिखी खौफनाक मुस्कान
इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में एमबीए छात्रा के साथ दरिंदगी करने और बेरहमी से हत्या करने के बाद भी आरोपी पीयूष धामनोकिया के चेहरे पर पछतावे का नामो निशान तक नहीं है।
इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में एमबीए छात्रा के साथ दरिंदगी करने और बेरहमी से हत्या करने के बाद भी आरोपी पीयूष धामनोकिया के चेहरे पर पछतावे का नामो निशान तक नहीं है। उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उससे जब पूछा गया कि महिला की हत्या क्यों की तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। बिना किसी अफसोस के आरोपी ने कहा, जो होना था वो हो गया। अब जानकर क्या करोगे? वारदाता का खुलासा 13 फरवरी को हुआ था जब एक किराय के घर में पड़ोसियों को बदबू आई थी। जब मीडिया ने जोर देकर कारण पूछा तो उसने कहा, टाइम आने दो, सबको बताऊंगा।
पुलिस अंदर गई तो उन्हें छात्रा की निर्वस्त्र और सड़ चुकी लाश मिली। उसके गले पर रस्सी के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जांच में सामने आया कि आरोपी और पीड़िता छात्र जीवन से एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन शादी की बात को लेकर अक्सर उनके बीच विवाद होता रहता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी इस कदर दरिंदगी पर उतारू हो गया था कि छात्रा की हत्या करने के बाद भी वह नहीं रुका। उसके शव के साथ भी रेप किया।
पुलसि ने मामले की जानकारी देते हुए हताया कि आरोपी 10 फरवरी को छात्रा को कमरे पर लेकर गया, जहां दोनों के बीच बातचीत हुई। छात्रा ने अपनी आर्थिक परेशानी बताते हुए कहा कि स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड अपडेट कराना है। आरोपी ने मदद का भरोसा दिलाया और बहाने से शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान उसने मजाक के नाम पर छात्रा के हाथ-पैर बांध दिए और उसके सीने पर बैठकर गला घोंट दिया। इसके बाद आरोपी ने चाकू से वार भी किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
आत्मा से बात करने की कोशिश
पुलिस ने बताया छात्रा का आरोपी सहपाठी इस घिनौने कांड के बाद फरार हो गया था और उसे मुंबई से हिरासत में लिए जाने के बाद औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है।
डीसीपी ने बताया, आरोपी ने फरार रहने के दौरान महाराष्ट्र के पनवेल के पास तंत्र-मंत्र भी किया था। आरोपी का दावा है कि हत्या के बाद वह मानसिक तौर पर बेहद परेशान हो गया था और तंत्र-मंत्र के जरिए युवती की आत्मा से बात करना चाहता था।
डीसीपी के मुताबिक, युवती और आरोपी के बीच नजदीकी संबंध थे। उन्होंने बताया, आरोपी को संदेह था कि वह दूसरे युवकों से भी बात कर रही है। इस कारण उसने गुस्से में आकर युवती की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें