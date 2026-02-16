Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

MBA छात्रा के मर्डर के बाद लाश के साथ दुष्कर्म; आरोपी ने यूट्यूब पर खोजा आत्मा से बात करने का तरीका

Feb 16, 2026 12:33 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के इंदौर में एमबीए की छात्रा की हत्या के बाद आरोपी छात्र पीयूष की मानसिक स्थिति असामान्य होती चली गई। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि हत्या करने के बाद भी वह छात्रा को भूल नहीं पा रहा था और उसकी आत्मा से बात करने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेने लगा। 

MBA छात्रा के मर्डर के बाद लाश के साथ दुष्कर्म; आरोपी ने यूट्यूब पर खोजा आत्मा से बात करने का तरीका

मध्य प्रदेश के इंदौर में एमबीए की छात्रा की हत्या के बाद आरोपी छात्र पीयूष की मानसिक स्थिति असामान्य होती चली गई। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि हत्या करने के बाद भी वह छात्रा को भूल नहीं पा रहा था और उसकी आत्मा से बात करने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेने लगा। हत्या के बाद वह मुंबई पहुंचा और वहां उसने यूट्यूब पर आत्मा से संपर्क करने के तरीके खोजकर सुनसान जगह पर टोना-टोटका भी किया। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने छात्रा के मरने के बाद भी उसके शव के साथ कई बार दुष्कर्म किया था।

आरोपी पीयूष धामनोदिया द्वारकापुरी थाना पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान कई बार भावुक होकर रोने लगा और मृत छात्रा से बात कराने की जिद करता रहा। पुलिस ने उसे समझाया कि छात्रा की मौत हो चुकी है और अब कुछ संभव नहीं है। इसके बाद उसने हत्या करने की बात स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि वारदात के बाद उसने शराब पी और फिर मुंबई चला गया, लेकिन वहां भी छात्रा की याद उसे लगातार परेशान करती रही। इसी दौरान उसने यूट्यूब पर आत्मा से बात करने से जुड़े वीडियो देखे और नाला सोपारा क्षेत्र में एक सुनसान स्थान पर कथित धार्मिक क्रिया करने लगा। इसके लिए उसने कुमकुम, हल्दी, चूड़ियां और बिंदिया जैसे श्रंगार के सामान खरीदे। छात्रा का आधार कार्ड और अंगूठी पहले से उसके पास थी, जिन्हें रखकर उसने वीडियो में बताए गए तरीके से पूरी क्रिया की, ताकि छात्रा सपने में आकर उससे बात करे। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के अनुसार आरोपी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही है।

ये भी पढ़ें:MBA छात्रा के साथ दरिंदगी करने वाला मुंबई से अरेस्ट, कर रहा था ब्लैकमेल

छात्रा संग बनाया आपत्तिजनक वीडियो कॉलेज ग्रुप में शेयर किया

डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार, पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मंदसौर के जनकपुरी का रहने वाला आरोपी हत्या के बाद ट्रेन से मुंबई भाग गया था। उसने ट्रेन में बैठने के बाद छात्रा के साथ बनाया गया आपत्तिजनक वीडियो कॉलेज ग्रुप में शेयर किया और उसी मोबाइल से वॉट्सएप स्टेटस भी लगाया। परिजनों को गुमराह करने के लिए उसने छात्रा के फोन से घर न आने के मैसेज भी भेजे थे। बाद में मुंबई में उसने मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। अब पुलिस मोबाइल बरामद करने के लिए आरोपी को मुंबई ले जाने की तैयारी कर रही है।

जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी के कमरे की चाबी अभी तक बरामद नहीं हुई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने फूटी कोठी चौराहे के पास चाबी कहीं फेंक दी थी, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है।

ये भी पढ़ें:फोन में दूसरी लड़की का फोटो….; मंगेतर ने होने वाले पति को गला घोंटकर मार डाला

क्या हुआ था हत्या वाले दिन

आरोपी के मुताबिक, 10 तारीख को युवती अपने पिता के साथ आधार कार्ड में सुधार करवाने कलेक्टर ऑफिस गई थी और दोपहर करीब 3 बजे घर लौटी। पिता के छोड़ने के बाद पीयूष उसे अपने कमरे पर ले गया। वहां युवती नाराज और तनाव में थी। उसने बताया कि उसने कुछ नहीं खाया है, जिस पर पीयूष ने मैगी बनाकर उसे खिलाई। आरोपी ने दावा किया कि वह युवती की परेशानियां खत्म करने की बात कर रहा था, लेकिन वह लगातार गुस्से में थी।

शारीरिक संबंध बनाने के बाद किया मर्डर

पीयूष के अनुसार, उसे इस बात से बेहद गुस्सा था कि मना करने के बावजूद युवती अन्य दोस्तों से बात करती थी। उसे लगा कि युवती उसके साथ बेवफाई कर रही है और इसी सोच ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया। आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने के बाद उसने युवती को बातों में उलझाया, उस पर भरोसा जताने को कहा और फिर उसका चेहरा ढककर गला दबा दिया। उसे मृत समझकर वह शराब पीने चला गया। कुछ देर बाद लौटने पर जब उसे लगा कि युवती की सांसें अभी चल रही हैं, तो उसने चाकू उठाकर उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। उसमें इतना ज्यादा गुस्सा था कि वार करते-करते चाकू तक मुड़ गया।

लाश के साथ भी कई बार किया दुष्कर्म

आरोपी पीयूष ने छात्रा के मरने के बाद भी उसके शव के साथ कई बार दुष्कर्म किया, इसके बाद आरोपी ने युवती के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर कई जगह वायरल भी कर दिए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने यह बात भी स्वीकार कर ली है।

रिपोर्ट : हेमंत

ये भी पढ़ें:MP में MBA की छात्रा के साथ घिनौनी हरकत, निर्वस्त्र हालत में कमरे से मिला शव
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Crime News love crime
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|
;;;