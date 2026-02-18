दीया जलाकर लिए थे 7 फेरे; गर्लफ्रेंड की लाश संग हवस मिटाने वाले पीयूष का दावा
इंदौर कांड के आरोपी पीयूष ने दावा किया है कि पीड़िता के साथ कमरे में ही चोरी-छिपे सात फेरे ले चुका था। लड़की उस पर सार्वजनिक रूप से शादी करने का दबाव बना रही थी और दूसरी तरफ उसे उसके चरित्र पर शक हो गया था।
इंदौर में एमबीए स्टूडेंट की हत्या के मामले में आरोपी पीयूष धामनोदिया ने पुलिस पूछताछ में नया दावा किया है। धमनोदिया का दावा है कि वह गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके घरवाले इसके लिए तैयार नहीं थे। उसने यह भी दावा किया है कि पीड़िता के साथ कमरे में ही चोरी-छिपे सात फेरे ले चुका था। लड़की उस पर सार्वजनिक रूप से शादी करने का दबाव बना रही थी और दूसरी तरफ उसे उसके चरित्र पर शक हो गया था। इन वजहों से गुस्से में आकर उसने हत्या कर दी।
इंदौर में डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार मंदसौर निवासी पीयूष की छात्रा से पिछले साल सितंबर में दोस्ती हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज से एमबीए कर रहे थे। पीयूष छात्रा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके परिजन इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे। इसके बाद जनवरी में पीयूष ने कमरे पर छात्रा को मंगलसूत्र पहनाया और दीये जलाकर सात फेरे भी लिए थे। लड़की चाहती थी कि वह परिवार से बात करे और सबके सामने उसे स्वीकार करे। पीयूष अभी इसके लिए तैयार नहीं था। आरोपी ने यह भी बताया कि उसे शक था कि वह दूसरे लड़कों से भी ऑनलाइन बातचीत करती थी।
मोबाइल हैक कर पढ़ने लगा निजी चैटिंग
पुलिस जांच में सामने आया कि पीयूष गर्लफ्रेंड पर शक करने लगा था। उसका दावा है कि उसने मोबाइल हैक कर लिया और उसकी निजी चैटिंग पढ़ने लगा। पीयूष का दावा है कि उसने यह देखा था कि उसकी प्रेमिका दूसरे लड़कों से भी डेटिंग ऐप पर बातचीत करती है। इसके बाद ही उसने हत्या की योजना बनाई थी।
हाथ-पैर बांधकर की हत्या
पुलिस के अनुसार 10 फरवरी को आरोपी छात्रा को कमरे पर लेकर गया, जहां दोनों के बीच बातचीत हुई। आरोपी ने वहां जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान उसने मजाक के नाम पर छात्रा के हाथ-पैर बांध दिए और उसके सीने पर बैठकर गला घोंट दिया। छात्रा बच न सके, इसलिए आरोपी ने चाकू से वार भी किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
छात्रा की आत्मा बुलाने के लिए किए टोने-टोटके
टीआई मनीष मिश्रा के अनुसार मोबाइल जब्ती के लिए आरोपी को मुंबई ले जाया जाएगा। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मुंबई के नाला सोपारा क्षेत्र में छात्रा की आत्मा बुलाने के लिए कथित तौर पर टोने-टोटके करता रहा। उसने यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर छात्रा की फोटो के सामने फूल, खाने का सामान, मिठाई, हल्दी और कुमकुम रखकर धार्मिक क्रियाएं की थीं।
हत्या के बाद आत्महत्या का बनाया था मन
आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद उसने आत्महत्या करने का विचार बनाया था। वह मुंबई में पुल से कूदने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका और सच बताने के लिए रुक गया। उसने मुंबई में नौकरी करने की भी योजना बनाई थी और बोर्ड व पर्चों पर लिखे नंबर देखकर कुछ एजेंसियों से संपर्क भी किया था।
रिपोर्ट- हेमंत
