बुलेट ट्रेन में घोटाला हो गया; MP के मुख्यमंत्री के सामने क्यों और क्या बोलने लगा लड़का?

कार्यक्रम के दौरान सीएम यादव ने कहा कि 'इस तरह की वाद-विवाद प्रतियोगिताओं से नई पीढ़ी के अच्छे वक्ता सामने आते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होते थे, जो कि अब वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का रूप ले चुके हैं।'

देश के सबसे साफ शहर इंदौर में भाजपाई महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव हाल ही में एक वाद-विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद सुर्खियों में आ गए। उनकी चर्चा इसलिए हो रही है कि इस आयोजन के दौरान उन्होंने मंच पर बैठे मुख्मंत्री मोहन यादव समेत सांसद, विधायक व अन्य दिग्गज भाजपा नेताओं के सामने ही केंद्र की बीजेपी सरकार को लपेट दिया। उन्होंने ना केवल सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया बल्कि बुलेट ट्रेन में भी घोटाला होने से लेकर तमाम आरोप लगाए। हालांकि यह सब वाद-विवाद प्रतियोगिता का हिस्सा था, लेकिन फिर भी उनके मुंह से सरकार विरोधी बातें सुनने के बाद वहां जमकर ठहाके लगने लगे। यहां तक कि मंच पर बैठे मुख्यमंत्री भी संघमित्र की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, वहीं महापौर थोड़े असहज हो रहे थे। बाद में सीएम ने यह कहकर महापौर पुत्र की तारीफ भी की कि उन्हें सरकार के विरोध में बोलने का विषय मिला था, ऐसे में उन्होंने काफी अच्छा बोला।

इस कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार 4 सितंबर को पूर्व मंत्री दादा निर्भय सिंह पटेल की 29वीं पुण्यतिथि पर हुआ था। इस अवसर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,जिसमें महापौर के बेटे डेली कॉलेज की ओर से बोल रहे थे। आयोजन के दौरान मंच पर महापौर के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा विधायक व अन्य भाजपा नेता भी मंच पर मौजूद थे। संघमित्र का भाषण सुनकर वे भी ठहाके लगाकर हंसने लगे।

देश की रेल सुविधाओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा प्रतियोगिता में संघमित्र ने मुख्यमंत्री के सामने भरे मंच से देश की रेल सुविधाओं पर तीखा हमला बोला। संघमित्र ने कहा 'वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं।

बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था। कहा गया था कि 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई तक सरसराते हुए ट्रेन जाएगी। लेकिन 2025 आ गया है, बुलेट ट्रेन तो नहीं लेकिन वादाखिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है।'

आगे उन्होंने कहा, ‘सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में 20 हजार लोगों ने रेल हादसे में अपनी जान गंवाई है। स्टेशन री-डेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं कि 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, लेकिन बनते कितने हैं केवल 20 और वहां से भी जनता की आवाज आती है कि यहां चमकते बोर्ड तो हैं, लेकिन पीने का पानी महंगा है। भीड़ की भीड़ वही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ और जनता का विनाश।’

सीएम बोले- भतीजे के लिए जोरदार ताली बजवाना चाहूंगा उधर कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी विजेताओं को पुरस्कृत करने से पहले कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे का जिक्र करते उन्होंने कहा, 'अपने भतीजे के लिए भी मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा, यद्यपि मैं उससे बोलूंगा कुछ बात बाकी है। लेकिन उसने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी। पक्ष हो या विपक्ष, उसको जो जवाबदारी मिली, वही तो बोलेगा। उसको विपक्ष का विषय मिला तो बोला। उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन मैं उसके कुछ विषय जरूर सुधरवाऊंगा।' इसके बाद महापौर कुछ बोल पड़े तो सीएम ने उनकी खिंचाई करते हुए कहा, 'आप क्यों अपने पर ले रहे हो। मुझे थोड़ी मालूम किसने तैयारी करवाई। मैं आपको देखकर भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक मुहावरा बड़ा गलत चलता है कि चोर की दाढ़ी में...' इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का उदाहरण भी दिया। हालांकि मंच पर यह सारी बातें हंसी ठिठोली के अंदाज में चलीं।