इंदौर की केमिकल फैक्टरी में भीषण आग; 2 की मौत, कुछ और के फंसे होने की आशंका
संक्षेप: इंदौर में शनिवार शाम को बड़ा हादसा हो गया। शहर के केट रोड स्थित एक केमिकल की फैक्टरी में भीषण आग लग गई। फैक्टरी में 3 कर्मचारियों के फंसने की आशंका जताई जा रही है।
इंदौर में शनिवार शाम को बड़ा हादसा हो गया। शहर के केट रोड स्थित एक केमिकल की फैक्टरी में भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि आग गोडाउन में देर शाम को लगी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि कुछ अन्य कर्मचारियों के फंसने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, फैक्टरी के आगे के हिस्से में शाम को धुंआ उठते देखा गया। देखते ही देखते केमिकल और कच्चा माल रखे जाने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। कुछ ही देर में आग ने फैक्टरी के बाकी हिस्सों को भी अपनी जद में ले लिया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग बुझाने के लिए पांच टैंकर लगाए गए। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है।
पुलिस अधिकारियों ने 1 व्यक्ति की मौत की पुष्टि कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्टरी में अन्य लोग भी फंसे हो सकते हैं। अभी दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। आग लगने के बाद अफरा-तफरी का माहौल देखा गया। दमकल विभाग क
खबर अपडेट हो रही है।