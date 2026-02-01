इंदौर मैराथन में मातम, जीत से महज 150 मीटर पहले 25 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत
इंदौर मैराथन में 21 किमी की दौड़ पूरी करने से ठीक पहले फरीदाबाद के 25 वर्षीय आर्यन टोडी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। फिनिश लाइन से महज 150 मीटर दूर गिरे आर्यन को मौके पर CPR भी दिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।
मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार को जोश और जुनून से भरी मैराथन उस वक्त मातम में बदल गई, जब एक 25 साल के नौजवान की दौड़ते हुए मौत हो गई। 21 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा ले रहे इस युवक को फिनिश लाइन के बेहद करीब दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर पड़े।
जीत से बस चंद कदम दूर थे आर्यन
मृतक की पहचान 25 वर्षीय आर्यन टोडी के रूप में हुई है, जो हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले थे। एसीपी तुषार सिंह के मुताबिक, आर्यन 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने ही वाले थे। फिनिश लाइन महज 150 मीटर दूर थी, जब वे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े।
डॉक्टर ने मौके पर दिया CPR, पर नहीं बची जान
घटनास्थल पर संयोग से एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. भरत रावत मौजूद थे। उन्होंने तुरंत आर्यन को संभाला और सीपीआर दिया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आर्यन को तुरंत सरकारी महाराजा यशवंतराव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
दिखने में बिल्कुल फिट थे आर्यन
पुलिस के मुताबिक, मैराथन शुरू होने से पहले आर्यन बिल्कुल स्वस्थ और फिट नजर आ रहे थे। शुरुआती जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक मानी जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत की असल वजह की पुष्टि हो सके।
मैराथन का स्लोगन बना दुखद संयोग
इंदौर मैराथन के इस 12वें संस्करण में देश भर से सैकड़ों धावक शामिल हुए थे। इस आयोजन का स्लोगन था- 'दिल से दौड़ो, दिल के लिए।' यह एक दुखद विडंबना है कि जिस दौड़ का मकसद दिल को स्वस्थ रखना था, उसी में एक धावक का दिल साथ छोड़ गया।