ड्रग्स केस में फंसाने की कोशिश, इंदौर में शख्स के सुसाइड नोट से हड़कंप
मध्य प्रदेश के इंदौर के राजनगर क्षेत्र से सामने आई एक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं, बल्कि उस दर्द, दबाव और कथित साजिश का है जिसने एक शख्स की जिंदगी छीन ली।
मध्य प्रदेश के इंदौर के राजनगर क्षेत्र से सामने आई एक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं, बल्कि उस दर्द, दबाव और कथित साजिश का है जिसने एक शख्स की जिंदगी छीन ली। एक हंसता-खेलता शख्स, जिसने प्यार में विश्वास करके शादी की, आखिरकार इतना टूट गया कि उसने मौत को ही अपना आखिरी रास्ता चुन लिया।
जानकारी के अनुसार, युवक ने अपनी पसंद की लड़की से प्रेम विवाह किया था। उसे उम्मीद थी कि कानूनी रूप से शादी के बाद दोनों परिवार इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे और उनका जीवन सामान्य हो जाएगा। लेकिन उसकी उम्मीदें जल्द ही डरावने अनुभवों में बदल गईं। शख्स के आरोपों के मुताबिक, शादी के बाद लड़की के परिवार ने उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
घटना के अनुसार, लड़की के परिवार ने युवक को बातचीत के बहाने बुलाया। स्थान था राजनगर पुलिस चौकी के पास का इलाका जहां सुरक्षा का एहसास होना चाहिए था, वहीं युवक के साथ कथित रूप से मारपीट की गई। युवक ने अपने सुसाइड नोट में दावा किया है कि उसके साथ न सिर्फ हिंसा हुई, बल्कि उसे एक खतरनाक साजिश में भी फंसाने की कोशिश की गई। उसने लिखा कि उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली गई और उसमें जबरदस्ती ड्रग्स रख दिया गया, ताकि उसे ड्रग तस्कर साबित कर जेल भेजा जा सके। शख्स ने यह भी बताया कि उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी दी गई और लाखों रुपए की मांग की गई।
मां से मांगी माफी
उसने अपनी मां से माफी मांगते हुए लिखा कि वह एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। अब .े सुसाइड नोट इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। इसमें उसने अपने पिता से शराब छोड़ने और मां का ख्याल रखने की अपील की है। युवक ने साफ तौर पर लिखा है कि लड़की के परिवार वाले अपने रसूख और पैसों के दम पर उसे और उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहे थे। उसने यह भी उलिखा कि लड़की पर भी परिवार का दबाव था और उसने शादी के कागजात फाड़ने की बात कही थी।
स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर युवक के आरोप सही हैं, तो यह केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि सिस्टम की बड़ी विफलता है। वहीं पुलिस का कहना है कि शख्स के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है। इसमें लिखा गया है कि लड़की के परिजन उसे दूर रहने के लिए कहते थे। उसे डराया धमकाया गया। सारे तथ्यों को संज्ञान में ले लिया गया है। जांच गंभीरता से की जा रही है। जांच के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट- हेमंत
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें