दोस्त निकले हैवान,इंदौर में दिवाली पार्टी में शख्स को 12 लोगों ने चाकू मारकर ले ली जान

संक्षेप: दिवाली की रात पर अपने साथियों के साथ मृतक राजा सोनकर पिता सतीश सोनकर निवासी पारसी मोहल्ला अपने दोस्त वसीम अन्य दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। इसी दौरान सभी का विवाद हुआ और उन्होंने राजा सोनकर पर लगातार चाकू से कई बार वार और उसे मौत के घाट उतार दिया।

Tue, 21 Oct 2025 12:17 PM
इंदौर में देर रात जहां सभी दिवाली का त्यौहार मना रहे थे,वहीं 10 से 12 बदमाशों ने आजाद नगर इलाके में चाकू मार कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। घटना देर रात 1:00 बजे की बताई जा रही है, जब शराब पार्टी के बाद दोस्तों में आपस में विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने ही साथी को चाकू मार और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन अस्पताल ले जाने तक घायल की मौत हो गई थी।

घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। दिवाली की रात पर अपने साथियों के साथ मृतक राजा सोनकर पिता सतीश सोनकर निवासी पारसी मोहल्ला अपने दोस्त वसीम अन्य दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। इसी दौरान सभी का विवाद हुआ और उन्होंने राजा सोनकर पर लगातार चाकू से कई बार वार और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी के बाद डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया,लेकिन तब तक राजा सोनकर की मौत हो गई।

मृतक राजा सोनकर संयोगितागंज थाने का लिस्टेड बदमाश बताया जा रहा है और उसके ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। मृतक राजा ढोल बजाने का काम करता है और कुछ दिनों पहले अपने दोस्तों से मिलने आया था,लेकिन दिवाली की रात सभी दोस्तों ने शराब पी। घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस अन्य आरोपी की भी तलाश कर रही है सभी राजा के दोस्त ही बताई जा रहे थे।

