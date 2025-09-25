Indore Man Attempts to Run Over Ex-Girlfriend with Activa in Shocking Attack ब्रेकअप किया तो बौखलाया शख्स, सनकी आशिक ने पूर्व प्रेमिका पर चढ़ा दी स्कूटी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Indore Man Attempts to Run Over Ex-Girlfriend with Activa in Shocking Attack

ब्रेकअप किया तो बौखलाया शख्स, सनकी आशिक ने पूर्व प्रेमिका पर चढ़ा दी स्कूटी

इंदौर में एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका पर स्कूटी चढ़ाकर उसे मारने की कोशिश की। युवती ने जब दोबारा साथ रहने से इनकार किया तो आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरThu, 25 Sep 2025 12:46 PM
share Share
Follow Us on
ब्रेकअप किया तो बौखलाया शख्स, सनकी आशिक ने पूर्व प्रेमिका पर चढ़ा दी स्कूटी

इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका पर तेज रफ्तार एक्टिवा चढ़ाकर उसे मारने का प्रयास किया। आरोपी युवती पर दोबारा साथ रहने का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती के इनकार करने पर उसने यह हमला किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

हीरानगर पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार शाम को कल्पना नगर क्षेत्र में हुई। आरोपी राजेंद्र चौरसिया ने युवती को रास्ते में रोककर उसके साथ रहने की जिद की। युवती के इनकार करने पर दोनों के बीच बहस हो गई। इस दौरान युवती ने विरोध में पत्थर उठाया, जिससे गुस्साए राजेंद्र ने तेज रफ्तार से एक्टिवा चढ़ा दी और फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। युवती की शिकायत पर हीरानगर पुलिस ने राजेंद्र के खिलाफ छेड़छाड़ और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

पहले थे प्रेम संबंध

युवती और राजेंद्र पहले प्रेम संबंध में थे और कुछ समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे। लेकिन राजेंद्र की नशे की लत और हिंसक व्यवहार के कारण युवती ने संबंध खत्म कर दिए। इसके बाद वह मुंबई चली गई और वहां नौकरी करने लगी। हाल ही में सितंबर में युवती के पिता का निधन होने पर वह इंदौर लौटी। इसकी जानकारी मिलते ही राजेंद्र उसके घर के आसपास मंडराने लगा। पुलिस ने घायल युवती के बयान अस्पताल में दर्ज किए और इसके आधार पर एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने देर रात राजेंद्र के घर पर दबिश भी दी, लेकिन वह फरार है।

(रिपोर्ट: हेमंत)

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|