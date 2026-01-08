इंदौर की अब इस कॉलोनी का पानी हुआ जहरीला, 14 माह की दो मासूम बच्चियां एडमिट

संक्षेप: Indore Water News Today: कॉलोनी में रहने वाली 14 माह की दो बच्चियों को उल्टी-दस्त की गंभीर शिकायत के बाद चाचा नेहरू अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें निजी अस्पताल में रेफर किया गया है।

इंदौर शहर में दूषित पानी से फैल रही बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है। भागीरथपुरा त्रासदी के बाद अब मालवीय नगर क्षेत्र की कृष्ण बाग कॉलोनी से भी दूषित पानी के कारण बच्चों के बीमार होने के मामले सामने आए हैं। कॉलोनी में रहने वाली 14 माह की दो बच्चियों को उल्टी-दस्त की गंभीर शिकायत के बाद चाचा नेहरू अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें निजी अस्पताल में रेफर किया गया है।

बीमार बच्चियों के नाम सानवी और सिद्धि बताए गए हैं। उनके पिता चंदन सिंह ने बताया कि दोनों बच्चियों को बीते चार-पांच दिनों से लगातार उल्टी और दस्त हो रहे थे। शुरुआत में घरेलू उपचार किया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर अस्पताल लाना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कृष्ण बाग कॉलोनी में केवल उनकी बेटियां ही नहीं, बल्कि आसपास के अन्य बच्चे भी इसी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। फिलहाल इलाज के बाद बच्चियों की हालत में कुछ सुधार बताया जा रहा है।

उधर, शहर के अस्पतालों में लगातार ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें दूषित पानी के कारण उल्टी-दस्त, डायरिया और संक्रमण की शिकायत है। स्वास्थ्य विभाग के दावों के बावजूद हालात यह हैं कि अलग-अलग क्षेत्रों से रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। भागीरथपुरा में दर्जनों मौतों और हजारों बीमारों के बाद भी नगर निगम और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं।

एक अन्य मामले में दूषित पानी से बीमार हुए बच्चे को पहले न्यू चेस्ट वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां से सर्जरी के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया। बच्चे के पिता ने बताया कि शुरुआत में निजी अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया गया था, लेकिन 12 दिनों तक चले इलाज के बाद आर्थिक स्थिति जवाब देने लगी। मजबूरी में एमवाय अस्पताल लाना पड़ा, जहां सर्जरी की गई और फिलहाल बच्चा वहीं भर्ती है। पिता ने शासन से आर्थिक सहायता की मांग करते हुए कहा कि इलाज के साथ-साथ बच्चे की परवरिश भी एक बड़ी चुनौती बन गई है।

दूषित पानी के कारण अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को तीन नई मौतों की जानकारी सामने आने के बाद हालात की भयावहता और स्पष्ट हो गई है। शहर में फैलते दूषित पानी के संकट ने यह साफ कर दिया है कि समस्या अब किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रही। कृष्ण बाग कॉलोनी जैसे नए क्षेत्रों से सामने आ रहे मामलों ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। सवाल यह है कि जब तक हालात काबू में आएंगे, तब तक और कितने परिवार इस लापरवाही की कीमत चुकाने को मजबूर होंगे।