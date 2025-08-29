खुद ही कोर्ट में पेश हुआ अनवर कादरी, हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए करता था फंडिंग

इंदौर में लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोपी और 40 हजार रुपये के इनामी भगोड़े अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत ने आखिरकार पुलिस की पकड़ से बचते हुए खुद कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके रिमांड की मांग की है।

इंदौर में लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाला चालीस हजार का इनामी भगोड़ा अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत आखिरकार खुद पेश हो गया। बाणगंगा और सदर बाजार पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई। जैसा कि अखबारों में पहले भी बताया गया था, पुलिस आज तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। वह हमेशा की तरह इस बार भी खुद ही पेश हुआ। उसके पेश होने की खबर लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। टीआई सियाराम गुर्जर ताबड़तोड़ कोर्ट की तरफ रवाना हो गए। अब पुलिस अनवर कादरी की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से उसका रिमांड मांगेगी।

उल्लेखनीय है कि लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले अनवर कादरी पर जून माह में बाणगंगा पुलिस ने गंभीर धाराओं के दो केस दर्ज किए थे। इस मामले में उस पर चालीस हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस उसे भगोड़ा घोषित कर चुकी थी। उसकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी चल रही थी। इस बीच ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मिनी गुप्ता की कोर्ट ने अनवर डकैत को 8 सितंबर से पहले कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। पुलिस उसकी तलाश में जमीन-आसमान एक कर चुकी थी, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था। जानकारी के अनुसार, आज सुबह अनवर डकैत जिला कोर्ट में मजिस्ट्रेट अंशुल चौहान की 14 नंबर कोर्ट में पेश हो गया। खबर लगते ही टीआई सियाराम गुर्जर कोर्ट के लिए रवाना हो गए। बाणगंगा पुलिस के बाद सदर बाजार पुलिस भी अनवर कादरी की रासुका में गिरफ्तारी लेगी।

एक केस में जमानत, दूसरे में अभी भी जेल में बेटी उधर, फरारी में उसकी मदद करने वाली बेटी आयशा खान को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। हालांकि इस दौरान अनवर डकैत भाग निकलने में कामयाब हो गया था। इंदौर लाकर पुलिस ने आयशा खान को बाणगंगा थाने में दर्ज दो केसों में आरोपी बनाया था। हालांकि पिछले दिनों उसे एक मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन दूसरे मामले में जमानत खारिज हो जाने के चलते वह फिलहाल जेल में ही है।

वकील की ड्रेस में कोर्ट में पेश हुआ डकैत इधर, जैसे ही अनवर कादरी उर्फ डकैत के कोर्ट में पेश होने की खबर लगी, कोर्ट में भी हड़कंप मच गया। खास बात यह कि अनवर डकैत वकील की ड्रेस में, काली पैंट और सफेद शर्ट पहने था। अनवर डकैत दाढ़ी बनवाकर कोर्ट में पेश हुआ था, ताकि कोई उसे आसानी से पहचान न सके। उसके वकील की ड्रेस में पेश होने का पता चलते ही वकीलों में आक्रोश फैल गया। वकीलों के हंगामे की खबर लगते ही एसीपी कोतवाली विनोद दीक्षित, तुकोगंज, कोतवाली और एमजी रोड थानों का पुलिस बल लेकर जिला कोर्ट जा पहुंचे।