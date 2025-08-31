वो आखिरी पन्ना और 70 करोड़; उलझता जा रहा इंदौर कारोबारी की आत्महत्या का केस

Bhupendra Raghuvanshi Suicide Case:सवाल उठ रहा है कि जान देने के एक दिन पहले तक जो व्यक्ति 70 करोड़ का होटल खोलने की प्लानिंग कर रहा हो, वह इति से हुई मामूली कहासुनी पर इतनी आसानी से सुसाइड कैसे कर लेगा? यानि कहानी में कुछ तो पेच है।

इंदौर के शराब कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी की आत्महत्या में अन्नपूर्णां पुलिस ने भले ही केस दर्ज कर इति तिवारी को कल जेल भिजवा दिया,लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस सुसाइड मिस्ट्री में सामने नहीं आई है। सूत्र बताते हैं कि भूपेंद्र की सुसाइड की रात उसके रूम की तलाशी ली गई थी। घटना की रात ही वह इति के साथ महालक्ष्मी नगर में था। अब इसमें कितनी सच्चाई है,पुलिस को भूपेंद्र और इति की बहन के घर के सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा। सवाल उठ रहा है कि जान देने के एक दिन पहले तक जो व्यक्ति 70 करोड़ का होटल खोलने की प्लानिंग कर रहा हो, वह इति से हुई मामूली कहासुनी पर इतनी आसानी से सुसाइड कैसे कर लेगा? यानि कहानी में कुछ तो पेच है।

पुलिस का मानना है कि भूपेंद्र ने इति से परेशान होने और 25 लाख रुपए देने का जो जिक्र सुसाइड नोट में किया है, उसका कोई एग्रीमेंट भी कराया होगा। पुलिस को इस एग्रीमेंट की तलाश है, ताकि केस और मजबूत हो सके। भूपेंद्र के पांच पेज के सुसाइड नोट का पांचवा पन्ना आज तक सामने नहीं आया है। इसमें भूपेंद्र ने किसी एबी गु्रप का जिक्र किया है। उसने छह लाइन के पेज में हस्ताक्षर किए हैं, जो कि शंका पैदा करता है। पुलिस को भूपेंद्र के हस्ताक्षर और उसकी हेंड राइटिंग की जांच भी करानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि 25 अगस्त की देर रात भूपेंद्र ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर जान दे दी थी। भूपेंद्र से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस दिन भूपेंद्र 10.30 बजे तक शराब का काम देखने वाले अपने पार्टनर के साथ था। इसके बाद वह किसके साथ था स्पष्ट नहीं है। रात को वह अपने घर कब पहुंचा ये भी नहीं पता, लेकिन यदि पुलिस घर के सीसीटीवी खंगाले तो खुलासा हो जाएगा।, क्योंकि एक बात यह भी सामने आ रही है कि पार्टनर से मिलने के बाद भूपेंद्र इति से मिलने महालक्ष्मी नगर गया था। वहां दोनों ने पार्टी की थी। इसके बाद उनमें झगड़ा हुआ था।

पुलिस को महालक्ष्मी नगर के भी सीसीटीवी फुटेज देखना चाहिए। ये बात भी सामने आई कि जब भूपेंद्र के शव को देखा गया तो उसके सीने पर नाखून के निशान थे। 24 अगस्त तक भूपेंद्र 70 करोड़ की एक होटल की प्लानिंग कर रहा था। इसका उसने अपने कहानी रेस्टॉरेंट के कर्मचारी से भी जिक्र किया था। भूपेंद्र एबी ग्रुप से जुड़ा है। भूपेंद्र के दोस्तों का कहना है कि उसे मेडिकल लाइन का बहुत ज्ञान था। इसके चलते उसने जहरीला इंजेक्शन लगाकर जान दी। पुलिस को जहर की शीशी और सिरिंग जब्त करना चाहिए। इंजेक्शन कहां से लाया गया। इसकी भी जांच होना चाहिए। भूपेंद्र के घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जायेंगे तो सामने आयेगा कि उसे अस्पताल ले जाने के बाद रात को कौन-कौन उसके कमरे में गया था।

साइन को लेकर उठ रहे सवाल भूपेंद्र पांच पन्नों का सुसाइड नोट छोड़कर गए हैं। इनमें से शुरू के चार पेज ही वायरल हुए हैं। पांचवा पेज आज तक सामने नहीं आया है। हालांकि पांचवे इस पेज में भूपेंद्र ने लिखा कि... टीजे भैया और दूसरे लोग सही कहते थे इसके लिए पर मैं नहीं माना। इसकी सारी चीजें पता होने के बाद भी। पूनम भाभी को अंतिम चरण स्पर्श। बहुत सारी बातें है जो भूल रहा। बाकी कुछ अपने लोग बता ही देंगे। सुसाइड नोट के आखिरी पेज की खास बात यह कि इसमें महज छह लाइन ही लिखी है, लेकिन भूपेंद्र ने हस्ताक्षर पेज के अंत में किए हैं, जबकि सामान्यत: कोई भी व्यक्ति वहीं हस्ताक्षर करता है, जहां उसकी बात खत्म हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूपेंद्र ने सुसाइड नोट पहले ही लिख लिया हो।

इति ने मुंबई में डॉन के गुर्गों से पिटवाया था भूपेंद्र को! मुंबई में इति किसी लोकल डॉन से जुड़ गई थी। जून में भूपेंद्र अपनी पत्नी आरती को बेटी खुशी के पास अमेरिका भेजने के लिए फ्लाइट में बैठाने मुंबई गया था। पत्नी को रवाना करने के बाद वह दो दिनों तक मुंबई के होटल में रूका था। भूपेंद्र के साथ उनका गार्ड भी था। भूपेंद्र ने पहले गार्ड को इंदौर भिजवा दिया था। इसके बाद इति ने भूपेंद्र को मिलने बुलाया तो वहां दोनों में विवाद हो गया। इति ने डॉन को फोन कर कुछ गुंडे बुलवाये थे, जिन्होंने भूपेंद्र को धमकाया था। इति ने भी भूपेंद्र की जमकर बेईज्जती भी की थी। इसके बाद वह भी इंदौर आ गया था।

आखिर भूपेंद्र को क्यों छोड़कर गई थी पत्नी सूत्रों से पता चला है कि जब भूपेंद्र की तबीयत बिगड़ी तो वह उल्टियां करने लगा। सबसे पहले उनकी मां को इसका पता चला। बहू आरती को बताया तो उन्होंने ड्राइवर शुभम को फोन कर बुलाया। इसके बाद भूपेंद्र को पहले किसी नजदीकी चोइथराम अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किए जाने के बाद पत्नी आरती कुछ देर के लिए वहां से चली गई। बाद में आई तो शुभम को वापस घर भेजा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आरती ने शुभम को घर क्यों भेजा था?

आज होंगे पार्टनर और वकील के बयान टीआई अजय नायर के अनुसार कल भूपेंद्र के पार्टनर संतोष को बयान के लिए बुलवाया था, लेकिन दिनभर हुई बारीर के चलते थाने में लाइट की परेशानी थी। इसके चलते आज उन्हें दोबारा बयान के लिए बुलवाया है। वहीं, आज भूपेंद्र के दोस्त वकील अंशुमन को भी बुलाया जाएगा। इन दोनों का जिक्र भूपेंद्र ने अपने सुसाइड नोट में किया है।

दो घंटे दोनों कमरों का चप्पा-चप्पा छाना नहीं मिला एग्रीमेंट शुक्रवार दोपहर को टीआई अजय नायर, एसआई सुदीप्ता श्रीवास्तव के साथ भूपेंद्र के घर पहुंचे थे। टीआई ने न केवल भूपेंद्र की पत्नी आरती, ड्राइवर शुभम और गनमैन सौरभ के बयान लिए बल्कि करीब डेढ़ घंटे तक भूपेंद्र के तल मंजिल स्थित दो कमरों की तलाशी ली जहां, भूपेंद्र अक्सर रात में अकेला सोता था। इन्हीं कमरे में उसने दरवाजा बंद कर सुसाइड नोट लिखने के बाद जहरीले इंजेक्शन लगाए थे। तलाशी के पीछे टीआई की मंशा उस एग्रीमेंट को तलाशने की थी जो कि संभवत: भूपेंद्र और इति तिवारी के बीच हुआ हो, जिससे ये साबित हो सके कि भूपेंद्र ने सुसाइड नोट में जिस 25 लाख रुपए का जिक्र किया है,उसकी पुष्टि हो सके। पुलिस का मानना है कि यदि भूपेंद्र, इति से पीछा छुड़ाना चाहता था और उसने इति को 25 लाख रुपए दिए थे तो इसका कोई एग्रीमेंट जरुर कराया होगा कि आगे से इति उसे कभी परेशान नहीं करेगी।