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सेक्स का ऑफर ठुकराया, तो चेन लूटकर कर दी हत्या; किन्नर जोया समेत 3 को उम्रकैद

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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यह वही कुख्यात मामला है, जिसमें रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाले देवांशु मिश्रा से पहले सेक्स करने के बदले पैसे की डिमांड की गई थी और उसके मना करने पर उसकी सोने की चेन लूटी गई थी। जब देवांशु ने लूट का विरोध किया, तो आरोपियों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी।

सेक्स का ऑफर ठुकराया, तो चेन लूटकर कर दी हत्या; किन्नर जोया समेत 3 को उम्रकैद

साल 2021 की रात इंदौर के बायपास पर हुई एक सनसनीखेज वारदात में अदालत ने आखिरकार फैसला सुना दिया है। किन्नर जोया अब्बासी और उसके दो साथी अल्लू उर्फ शाहरुख व आलिम उर्फ बल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह वही कुख्यात मामला है, जिसमें रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाले देवांशु मिश्रा से पहले सेक्स करने के बदले पैसे की डिमांड की गई थी और उसके मना करने पर उसकी सोने की चेन लूटी गई थी। जब देवांशु ने लूट का विरोध किया, तो आरोपियों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी।

सेक्स करने के बदले मांगे पैसे, नहीं मानने पर लूट और हत्या

ये पूरी घटना 6 अक्टूबर 2021 की रात को घटी थी। देवांशु मिश्रा अपने साथी सतीश जाटव के साथ पार्टी से लौट रहे थे। दोनों स्कूटी से महालक्ष्मी नगर जा रहे थे, तभी लसूडिया थाना क्षेत्र स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास पल्सर बाइक पर सवार किन्नर जोया और उसके दो साथी उनका पीछा करने लगे। कुछ दूर जाकर आरोपियों ने उनकी स्कूटी रुकवाई। लड़की के रूप में मौजूद जोया ने देवांशु को बहलाते हुए सेक्स करने के बदले पैसे देने की बात कही। जब देवांशु ने प्रस्ताव ठुकराया तो पीछे बैठे युवक ने उनके गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की।

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देवांशु पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार

देवांशु द्वारा विरोध करते ही आरोपियों ने हमला कर दिया। अल्लू उर्फ शाहरुख ने देवांशु के सीने, कंधे और हाथ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। वहीं आलिम उर्फ बल्लू ने सतीश पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों घायल हालत में वहां से किसी तरह घर पहुंचे। चूंकि दोनों शराब के नशे में थे, इसलिए तत्काल पुलिस के पास नहीं गए, लेकिन गहरे घावों के चलते देवांशु की घर पहुंचने के बाद मौत हो गई।

सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

शुरुआत में पुलिस को शक सतीश पर ही था, लेकिन देर रात हुई पूरी घटना की जानकारी सामने आने के बाद जांच ने नया मोड़ लिया। इसी दौरान आसपास के एक मकान से घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसने केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जोया, आलिम और अल्लू तीनों को गिरफ्तार किया।

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किन्नर समेत तीन को हत्या, लूट के तहत सजा

अभियोजन पक्ष ने इस मामले को जघन्य अपराध मानते हुए विशेष श्रेणी में रखा और 14 गवाहों के आधार पर अदालत में मजबूत पैरवी की। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को हत्या, लूट और जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद लंबे समय से चर्चित यह हत्याकांड न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंच गया।

रिपोर्ट- हेमंत

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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