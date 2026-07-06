इंदौर के ‘घोस्ट हॉस्पिटल’ की कहानी: 6 साल से नहीं बनी इमारत, फिर भी कर्मचारियों की नियुक्ति-तबादले जारी
Indore Khajrana ghost hospital: इंदौर के खजराना में प्रस्तावित 100 बेड के सिविल अस्पताल की इमारत छह साल बाद भी नहीं बन सकी है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के लिए स्वीकृत 87 पदों पर नियुक्तियां और तबादले लगातार होते रहे। सोशल मीडिया पर लोग इसे 'घोस्ट हॉस्पिटल' कहकर सवाल उठा रहे हैं।
Indore Khajrana ghost hospital: सोचिए, एक ऐसा सरकारी अस्पताल जिसकी इमारत आज तक बनी ही नहीं, लेकिन वहां के डॉक्टर, नर्स और दूसरे कर्मचारियों के तबादले लगातार होते रहे। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। इंदौर के घनी आबादी वाले खजराना इलाके में 100 बिस्तरों वाला सिविल अस्पताल बनाने की योजना करीब छह साल पहले शुरू हुई थी। साल 2020 में सरकार ने इस अस्पताल के निर्माण को मंजूरी भी दे दी। इसके साथ ही अस्पताल के लिए डॉक्टरों, नर्सों, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारियों के कुल 87 पद भी स्वीकृत कर दिए गए।
अस्पताल नहीं, लेकिन स्टाफ की नियुक्ति और तबादले जारी
हैरानी की बात यह है कि छह साल बाद भी अस्पताल की इमारत का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। इसके बावजूद अस्पताल के नाम पर स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां होती रहीं और कर्मचारियों के तबादले भी किए जाते रहे। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग इस परियोजना को 'घोस्ट हॉस्पिटल' (Ghost Hospital) कह रहे हैं। लोगों का सवाल है कि जब अस्पताल जमीन पर मौजूद ही नहीं है, तो उसके नाम पर कर्मचारियों की पोस्टिंग किस आधार पर की जा रही है?
आखिर अस्पताल क्यों नहीं बन पाया?
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव हासानी के मुताबिक, अस्पताल के लिए जमीन का आवंटन तो हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को अब तक उसका वास्तविक कब्जा नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि जब तक जमीन निर्माण एजेंसी को नहीं सौंपी जाएगी, तब तक अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हो सकता।
अभी कहां काम कर रहे हैं अस्पताल के कर्मचारी?
डॉ. हासानी ने बताया कि अस्पताल बनने में देरी होने के कारण उसके लिए स्वीकृत कर्मचारियों को फिलहाल शहर के 85 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिकों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किया गया है, ताकि उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके।
पांच लाख लोगों को आज भी इंतजार
खजराना और आसपास के इलाकों में करीब पांच लाख लोग रहते हैं। यह इलाका तेजी से बढ़ती आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन यहां अब तक कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है।इलाके के लोगों को इलाज के लिए महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) और शहर के दूसरे सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है।
जमीन पर अस्पताल नहीं, सिर्फ मलबा
स्थानीय निवासी तबरेज मंसूरी का कहना है कि अस्पताल के लिए करीब पांच एकड़ जमीन आवंटित की गई है, लेकिन वहां आज भी केवल मलबा और कचरा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा अस्पताल है जो सिर्फ सरकारी कागजों में नजर आता है, जमीन पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मंसूरी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे में वे अच्छी तरह जानते हैं कि इलाके में एक बड़े सरकारी अस्पताल की कितनी जरूरत है।
स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि खजराना सिविल अस्पताल की योजना रद्द नहीं हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, जैसे ही जमीन का कब्जा विभाग को मिलेगा, निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि, छह साल की देरी के बाद अब स्थानीय लोगों को इंतजार है कि यह अस्पताल आखिर कब कागजों से निकलकर जमीन पर दिखाई देगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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