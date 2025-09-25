कार से रेकी,गूगल लोकेशन देख चोरी; शातिर सतपाल गैंग के कारनामे हैरान कर देंगे

सतपाल फौजी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में 100 से ज्यादा नकबजनी की वारदात को अंजाम दे चुका है। सतपाल गैंग राजस्थान के किशनगढ़ के बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक समेत कई राज्यों मे वारदात कर चुका हैं।

इंदौर की कनाड़िया पुलिस के हत्थे एक ऐसी चोर जोड़ी हाथ लगी है जो गूगल से लोकेशन देख चोरी करती थी। मामा-भांजे की ये जोड़ी ने पूरे देश की पुलिस को परेशान कर रखा था। मामा पर 100 तो भांजे पर 40 अपराध दर्ज हैं। गिरोह का सरगना सतपाल फौजी है जो पूरे देश में चोरियां कर चुका है। चोर ने संपत फार्म, मानवता नगर सहित अन्य कॉलोनियों में चोरी करना स्वीकार लिया है। हाईटेक चोर कार से चोरी करने आते थे। बायपास और बाहरी क्षेत्र की पाश कॉलोनियों की गूगल से जानकारी निकाल कर चोरी कर फरार हो जाते थे। पुलिस सुनार की तलाश में कोल्हापुर (महाराष्ट्र) और कोटपुतली (राजस्थान) भेजी है।

गूगल से शहरों में पॉश कॉलोनियां ढूंढकर चोरी करता था सतपाल गिरोह नरेश यादव को मोबाइल लोकेशन के आधार पर जयपुर से पकड़ा तो सतपाल फौजी गिरोह का सदस्य निकला। इंदौर में कई इलाके में रेकी कर इस गिरोह के सदस्य ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया हैं। कनाड़िया पुलिस अभी आरोपी को चोरी के सामान का भी पता करेगी की उसने किस किस जगह बेचा है। पुलिस इस गिरोह का जल्द खुलासा करेगी। पकड़ाया आरोपी सतपाल फौजी का साथी नरेश यादव अपने आपको उसका रिश्तेदार बताता है। जिसके साथ रह कर इसे सेकड़ों वारदात देश में कर चुका हैं। पुलिस ने मशक्कत के बाद आरोपित नरेश को पकड़ लिया। उसने बताया वह सतपाल फौजी गिरोह का सदस्य है।

100 से ज्यादा की वारदात सतपाल फौजी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में 100 से ज्यादा नकबजनी की वारदात को अंजाम दे चुका है। सतपाल गैंग राजस्थान के किशनगढ़ के बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक समेत कई राज्यों मे वारदात कर चुका हैं।

कौन है सरगना सतपाल फौजी? इससे पहले अजमेर की पुलिस ने जब फौजी को गिरफ्तार किया था तो उसने कई चौंकने वाले खुलासे किए थे। उसने पूछताछ मे बताया था कि फौजी की पत्नी ने 2004 में पारिवारिक कारणों के चलते सुसाइड कर लिया था। इसके बाद सतपाल सिंह को दहेज हत्या के मामले में जेल हुई थी। जेल से छूटने के बाद उसने फौजी की नौकरी छोड़ने के बाद हरियाणा स्थित घर लौट गया था। करीब वह 8 साल से फौज की नौकरी कर रहा था। सतपाल फौजी ने बताया कि चोरी के लिए यह लोग लग्जरी कार का इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही गूगल पर सर्च कर राज्यों की पॉश कॉलोनियों के बारे में जानकारी जुटाते थे। इसके बाद फौजी के गिरोह के साथ सदस्य यहां रेकी करते और जिन फ्लेट्स या मकानों पर ताले लगे होते उनके बारे में जानकारी जुटा लेते थे। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे।