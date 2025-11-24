Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore jewellers market 7 thief's took away gold worth 1 crore rupees no evidence police in search
1 करोड़ का सोना ले उड़े 7 कारीगर, इंदौर के सराफा बाजार में कोहराम, कोई सुराग भी नहीं

1 करोड़ का सोना ले उड़े 7 कारीगर, इंदौर के सराफा बाजार में कोहराम, कोई सुराग भी नहीं

संक्षेप:

इन सातों कारीगरों ने मिलकर सोने की बीसी (कमेटी) फंड स्कीम शुरू की थी। सराफा बाजार में ये फंड 12 महीने की अवधि के लिए चलता था, जिसमें हर महीने सोना इकट्ठा कर आभूषण बनाने के लिए कारीगरों को दिया जाता था। इसी बहाने इन कारीगरों के पास करीब 900 ग्राम सोना जमा हो गया, लेकिन खेल यहीं पलट गया।

Mon, 24 Nov 2025 11:49 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

इंदौर शहर के सराफा कारोबार में इन दिनों एक ऐसी सनसनी फैल गई है, जिसने हर सुनार को चौंका दिया है। करीब एक करोड़ रुपए कीमत का सोना लेकर सात बंगाल के कारीगर रातों-रात इंदौर से गायब हो गए हैं। शिकायत ओम विहार कॉलोनी निवासी गणेश पिता नीति ने दर्ज कराई है, जो ‘गणेश ज्वेलर्स’ के नाम से सराफा बाजार में दुकान चलाते हैं। गणेश के अनुसार, उनकी दुकान पर लंबे समय से बंगाल के कई कारीगर काम करते थे। उनके नाम संतु मांझी, माणिक सामाता, कार्तिक भाई, अनिल, सुदीप मोडोला, तपोस, तापस, पोलास भाई, विजेंद्र और विश्वास।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन सातों कारीगरों ने मिलकर सोने की बीसी (कमेटी) फंड स्कीम शुरू की थी। सराफा बाजार में ये फंड 12 महीने की अवधि के लिए चलता था, जिसमें हर महीने सोना इकट्ठा कर आभूषण बनाने के लिए कारीगरों को दिया जाता था। इसी बहाने इन कारीगरों के पास करीब 900 ग्राम सोना जमा हो गया, लेकिन खेल यहीं पलट गया। कुछ दिन पहले सातों कारीगर दुकान से ऐसे गायब हुए जैसे हवा में उड़ गए हों। न फोन उठाया, न कोई सराग छोड़ा। फंड का पूरा सोना समेटकर यह पूरा गिरोह इंदौर से फरार हो गया। शहर के सराफा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।

ज्वेलर गणेश ने आरोप लगाया है कि सोना आभूषण बनाने के नाम पर लिया गया था, लेकिन जैसे ही फंड में बड़ा अमाउंट जमा हुआ,उत्तम, सोमिल और कार्तिक सहित अन्य कारीगर पूरी रकम (900 ग्राम सोना) लेकर भाग निकले। शिकायत सीधे पुलिस आयुक्त तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद पुलिस अब इस बंगाली कारीगर गिरोह की तलाश में जगह-जगह छापे मार रही है। सराफा बाजार में इस घटना के बाद से व्यापारी सतर्क हो गए हैं, और अंदरखाने ये चर्चा तेज है कि ये कोई लोकल नेटवर्क की मदद से रची गई सुनियोजित सोना-फरारी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है और सराफा व्यापारियों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल—“क्या भरोसे का सोना अब हाथ से फिसल चुका है?”

7 महीनों में 2.5 करोड़ का सोना साफ, 50 से ज्यादा व्यापारी लुटे…

इंदौर शहर का सराफा मार्केट इस वक्त सोना नहीं, बल्कि सोना-लुटेरों का हॉटस्पॉट बन चुका है। पिछले सात महीनों में 50 से अधिक व्यापारियों के 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना लेकर कई कारीगर हवा हो चुके हैं। चार साल का हिसाब उठाकर देखें तो 200 से अधिक शिकायतें थाने तक पहुंचीं, पर हैरानी देखिए,एफआईआर महज 20। बाकी? फाइलों में धूल खा रही हैं और व्यापारी रोज नए शिकार बन रहे हैं।

कारीगर नहीं, ‘सोना क्लीनर’ गैंग!

केस 1 -30 लाख का सोना दिया…कारीगर लियाकत 15 दिन बाद गायब

व्यापारी आकाश जैन ने अप्रैल में कारीगर लियाकत को 30 लाख रुपए कीमत का सोना गहने बनाने के लिए दिया। टाइमलाइन क्लियर थी 15 दिन में काम डिलीवर,लेकिन 15 दिन बाद डिलीवरी नहीं लियाकत ही फरार हो गया।

केस 2 — 500 ग्राम सोना पचा गया, अरशद का फोन ‘स्विच ऑफ सिंड्रोम’ में

व्यापारी विकास ने 500 ग्राम सोना अरशद को दिया था। तीन महीने तक “बस बन रहा है, बस हो रहा है” के बहाने दिए फिर अरशद का फिंगरप्रिंट भी शहर से मिटा दिया गया। गहने गायब, कारीगर गायब, पैसा गायब, सिर्फ नुकसान बाकी।

केस 3 — 25 लाख की रकम, 340 ग्राम सोना और कारीगर सुकर अली शेख ने उसी दिन से रास्ता बदल लिया। ग्राहक सौरभ जैन ने 25 लाख रुपये सौंपकर 340 ग्राम सोने के गहने बनवाए थे। 20 दिन बाद गहने मिलने थे, लेकिन 20वें दिन के बाद सुकरअली शेख का नाम भी हवा में उड़ गया।

शहर में 15 हजार बंगाली कारीगर और 500 से ज़्यादा पहले से संदिग्ध

दोनों मानते हैं कि शहर के 15 हजार बंगाली कारीगरों में से 2–5% यानी 500 से अधिक कारीगर गड़बड़ी में पकड़े गए हैं। यानी यह कोई इक्का-दुक्का चोरी नहीं। एक पैटर्न है, एक नेटवर्क है। संगठनों का दावा है कि हर कारीगर का पूरा डेटा ऑनलाइन दर्ज है,नाम, पता, आधार, बंगाल का पता, परिवार सब, लेकिन अध्यक्ष खुद मानते हैं: मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा,इन इलाकों से फर्जी दस्तावेजों पर बांग्लादेशी लोगों के आने का खतरा बढ़ रहा है। यह दावा पक्का नहीं, लेकिन शक इतना गहरा कि पुलिस भी अलर्ट है।

रिपोर्ट --हेमंत

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|