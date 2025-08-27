indore ias officer vinod meena transfer grand party people welcomed in large numbers video surfaces online आतिशबाजी, फिल्मी सितारे सा वेलकम; इंदौर में DCP के तबादले की पार्टी देख सब दंग, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
आतिशबाजी, फिल्मी सितारे सा वेलकम; इंदौर में DCP के तबादले की पार्टी देख सब दंग

डीसीपी पद पर तैनात इस आईपीएस अधिकारी के पीछे नेता लोग भी लगे थे। हर जगह आतिशबाजी और जश्न देखकर लगेगा जैसे किसी फिल्मी सितारे का वेलकम हो रहा हो। अब इतनी चर्चा हो ही गई है तो आइए आपको इनके बारे में बता देते हैं। इनके जश्न की वजह भी कुछ और है। इसपर सवाल भी उठने लगे हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरWed, 27 Aug 2025 10:04 AM
पुलिस कमिश्नर और डीजीपी का भी इतना भव्य विदाई समारोह देखने को अमूमन नहीं मिलता। देखकर लगा कि अधिकारी का रिटायरमेंट ही हो गया हो। डीसीपी पद पर तैनात इस आईपीएस अधिकारी के पीछे नेता लोग भी लगे थे। हर जगह आतिशबाजी और जश्न देखकर लगेगा जैसे किसी फिल्मी सितारे का वेलकम हो रहा हो। अब इतनी चर्चा हो ही गई है तो आइए आपको इनके बारे में बता देते हैं। इनके जश्न की वजह भी कुछ और है। इसपर सवाल भी उठने लगे हैं।

कई मामलों में मौन रहना बनी ट्रांसफर की वजह

लंबे समय की कवायद के बाद इंदौर के आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट आई है, जिसमें डीसीपी जोन 1 विनोद मीणा का ट्रांसफर इंदौर हो गया। उनके थाना क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें दबा दिया गया या वह फिर दब गईं। राजेंद्र नगर,तेजाजी नगर,गांधी नगर कुछ ऐसे थाने थे जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर भी काफी नाराज थे। पीएचक्यू तक बात भी गई,लेकिन अभी भी केवल अधिकारियों के बीच दबी हुई है। राजेंद्र नगर का हवाला कांड अभी भी शांत नहीं हुआ है,लेकिन इतनी बड़ी रकम को सुनकर सभी हैरान है और शिकायत तो ऊपर तक हो गई,लेकिन डीसीपी इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाए।

तेजाजी नगर मामले में जहां जवानों की ओर से संरक्षण देकर ड्रग्स बिकवाई जा रही थी। वह भी शिकायत विनोद मीणा के समय ही हुई थी,लेकिन डीसीपी जब कुछ नहीं कर पाए तो पुलिस कमिश्नर को आगे आते हुए उन जवानों को थाने से हटाया गया। विनोद मीणा इंदौर में रहते हुए अपने अधिकारियों को हमेशा बचाते हुए नजर आए। फिर उसमें एडिशनल डीएसपी हो या उन्हें एसीपी। डीसीपी का स्वभाव कुछ ऐसा था की आईपीएस होने के बाद भी वह मौन रहने लगे। अब इस मौन को अच्छा व्यवहार समझा जाए या दबाव यह समझ नहीं आया।

बदले-बदले से सरकार नजर आते हैं

डीसीपी विनोद मीणा की यह दूसरी पोस्टिंग थी। इससे पहले वो उज्जैन में एडिशनल के पद पर थे। उज्जैन में रहने का फायदा हुआ और उन्हें दूसरी पोस्टिंग इंदौर की मिल गई, लेकिन पहले जो अधिकारी मीडिया से रोजाना सरोकार करके अपनी बातें रखता था, धीरे-धीरे अपने निचले स्टाफ की कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मीडिया से ही दूरी बनाना शुरू कर दी। मीडिया के नंबरों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया और मीडिया की खबरों को लेकर वह हमेशा बंद केबिन में खबर लिखने वाले पत्रकार से बुरा व्यवहार करते थे। यह बात भी उनके बंद केबिन में नहीं रह पाई। कई मीडिया साथियों से हमेशा हंसकर बातें करने वाले विनोद मीणा अपने निचले अधिकारियों की सुनने लगे और मीडिया से धीरे-धीरे दूरियां बना ली। खामीयाजा यह हुआ कि उनके पूरे सर्कल में खबरें लिखे जाने वाली खबर पर वह प्रतिक्रिया देना तो दूर उनका बचाव भी ठीक से नहीं कर पाते थे पुलिस कमिश्नर तक जानकारी मिलने के बाद कई बार उन्हें फटकार का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में ऐसा आलीशान विदाई समारोह सवालिया निशान खड़े कर रहा है।

