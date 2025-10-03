इंदौर के अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई थी दो बच्चों की मौत, HC ने लगाई जमकर फटकार

इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल के आईसीयू में दो नवजात बच्चियों की चूहों के काटने से हुई मौत के मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 'घोर लापरवाही' करार दिया है।

इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। दो नवजात बच्चियों की चूहों के काटने से मौत हो गई, जिसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 'घोर लापरवाही' का मामला करार दिया है। इस दुखद घटना ने अस्पताल प्रशासन की पोल खोल दी है और कोर्ट ने इसे स्वत: संज्ञान में लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है।

कोर्ट का सख्त रुख मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को इस मामले को जनहित याचिका (PIL) के रूप में लेते हुए सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तय की। जस्टिस विवेक रूसिया और जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने कहा, 'पहली नजर में यह अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही का मामला लगता है।' कोर्ट ने इस मामले में कई बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी किए, जिनमें मध्य प्रदेश के जनस्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डीन, इंदौर के मंडलायुक्त, जिला कलेक्टर और शहर के पुलिस आयुक्त शामिल हैं। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के साथ जवाब दाखिल करने को कहा और वरिष्ठ वकील पीयूष माथुर को इस मामले में सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।

क्या हुआ था उस रात? 31 अगस्त और 1 सितंबर की रात को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती दो नवजात बच्चियों को चूहों ने काट लिया। ये बच्चियां देवास और धार जिले से थीं। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि बच्चियों की मौत चूहों के काटने से नहीं, बल्कि जन्मजात बीमारियों और गंभीर हालत के कारण हुई। हालांकि, इस दावे पर न तो बच्चियों के परिजनों को भरोसा है और न ही सामाजिक संगठनों को। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने पहले मौत की खबर छुपाई और फिर कारण को लेकर उन्हें गुमराह किया।

अस्पताल प्रशासन की सफाई और कार्रवाई अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में अपनी गलती से इनकार किया है। उसका कहना है कि बच्चियों की मौत जन्मजात समस्याओं के कारण हुई। फिर भी, प्रशासन ने आठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की, जिसमें निलंबन और हटाने जैसे कदम शामिल हैं। इस बीच, अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने 'गंभीर स्वास्थ्य कारणों' का हवाला देते हुए 15 दिन की छुट्टी ले ली, जिसने और सवाल खड़े कर दिए।