indore hospital rats bite two newborn baby death high court negligence इंदौर के अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई थी दो बच्चों की मौत, HC ने लगाई जमकर फटकार, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore hospital rats bite two newborn baby death high court negligence

इंदौर के अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई थी दो बच्चों की मौत, HC ने लगाई जमकर फटकार

इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल के आईसीयू में दो नवजात बच्चियों की चूहों के काटने से हुई मौत के मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 'घोर लापरवाही' करार दिया है।

Anubhav Shakya इंदौर, पीटीआईFri, 3 Oct 2025 06:18 PM
share Share
Follow Us on
इंदौर के अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई थी दो बच्चों की मौत, HC ने लगाई जमकर फटकार

इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। दो नवजात बच्चियों की चूहों के काटने से मौत हो गई, जिसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 'घोर लापरवाही' का मामला करार दिया है। इस दुखद घटना ने अस्पताल प्रशासन की पोल खोल दी है और कोर्ट ने इसे स्वत: संज्ञान में लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है।

कोर्ट का सख्त रुख

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को इस मामले को जनहित याचिका (PIL) के रूप में लेते हुए सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तय की। जस्टिस विवेक रूसिया और जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने कहा, 'पहली नजर में यह अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही का मामला लगता है।' कोर्ट ने इस मामले में कई बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी किए, जिनमें मध्य प्रदेश के जनस्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डीन, इंदौर के मंडलायुक्त, जिला कलेक्टर और शहर के पुलिस आयुक्त शामिल हैं। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के साथ जवाब दाखिल करने को कहा और वरिष्ठ वकील पीयूष माथुर को इस मामले में सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।

क्या हुआ था उस रात?

31 अगस्त और 1 सितंबर की रात को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती दो नवजात बच्चियों को चूहों ने काट लिया। ये बच्चियां देवास और धार जिले से थीं। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि बच्चियों की मौत चूहों के काटने से नहीं, बल्कि जन्मजात बीमारियों और गंभीर हालत के कारण हुई। हालांकि, इस दावे पर न तो बच्चियों के परिजनों को भरोसा है और न ही सामाजिक संगठनों को। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने पहले मौत की खबर छुपाई और फिर कारण को लेकर उन्हें गुमराह किया।

अस्पताल प्रशासन की सफाई और कार्रवाई

अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में अपनी गलती से इनकार किया है। उसका कहना है कि बच्चियों की मौत जन्मजात समस्याओं के कारण हुई। फिर भी, प्रशासन ने आठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की, जिसमें निलंबन और हटाने जैसे कदम शामिल हैं। इस बीच, अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने 'गंभीर स्वास्थ्य कारणों' का हवाला देते हुए 15 दिन की छुट्टी ले ली, जिसने और सवाल खड़े कर दिए।

परिजनों का गुस्सा

बच्चियों के परिवार और स्थानीय सामाजिक संगठन इस मामले में सख्त कार्रवाई न होने से नाराज हैं। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज के डीन और अस्पताल अधीक्षक के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल ने शुरू में उन्हें बच्चों की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया और बाद में गलत जानकारी दी।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|