इंदौर में 4.72 करोड़ का तस्करी का सोना जब्त, DRI अफसरों पर हमला; 3 गिरफ्तार
इंदौर में DRI ने 3 किलो विदेशी मूल का तस्करी का सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 4.72 करोड़ रुपये है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने DRI के दो अधिकारियों पर कथित तौर पर हमला किया।
मध्य प्रदेश के इंदौर में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 किलो तस्करी का विदेशी सोना जब्त किया है। जब्त सोने की कीमत करीब 4.72 करोड़ रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान तस्करों ने DRI के दो अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
DRI के एक अधिकारी के मुताबिक, टीम को विदेशी सोने की तस्करी से जुड़ी एक खास सूचना मिली थी। इसके आधार पर अधिकारियों ने शुक्रवार को इंदौर में दो संदिग्ध लोगों को रोका। दोनों महाराष्ट्र के अकोला से कार के जरिए इंदौर पहुंचे थे। आरोप है कि वे यहां तस्करी का सोना किसी व्यक्ति को देने आए थे।
DRI अफसरों को कार से कुचलने की कोशिश
अधिकारियों ने जब कार को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने कथित तौर पर वहां से भागने का प्रयास किया। DRI के मुताबिक, उन्होंने अधिकारियों पर कार चढ़ाने की कोशिश भी की। इसी दौरान एक आरोपी ने कथित तौर पर बड़ा पत्थर उठाकर एक अधिकारी के सिर पर मार दिया।
हमले में दो DRI अधिकारी घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद टीम ने कार की तलाशी ली, जिसमें 3 किलो विदेशी मूल का सोना बरामद हुआ। अधिकारियों ने सोना लेने आए एक अन्य व्यक्ति को भी मौके पर पकड़ लिया।
विदेशी सोने पर लगाए थे नकली निशान
जांच में यह भी सामने आया कि तस्करी किए गए विदेशी सोने की पहचान छिपाने के लिए उसे पिघलाकर दोबारा तैयार किया गया था। इसके बाद उस पर भारतीय ब्रांड की नकली मार्किंग की गई थी।
DRI के मुताबिक, बरामद सोने की दो ईंटों पर 'Agnis' की नकली मार्किंग की गई थी, ताकि सोने के विदेशी मूल को छिपाया जा सके और उसे भारतीय सोने के तौर पर पेश किया जा सके।
Customs Act के तहत कार्रवाई
DRI ने तीनों आरोपियों को Customs Act, 1962 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, मामले में आगे की जांच जारी है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सोना कहां से लाया गया था, इसे इंदौर में किसे सौंपा जाना था और इस तस्करी के पीछे कौन लोग शामिल हैं।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब देश में विदेशी सोने की तस्करी रोकने के लिए राजस्व खुफिया एजेंसियां लगातार अभियान चला रही हैं। DRI अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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