इंदौर में ब्लैकमेलिंग से परेशान छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में 4 लोगों के नाम

इंदौर में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले उसने सुसाइड नोट लिखकर चार लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों का आरोप है कि उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। पुलिस ने छात्रा के पिता और भाई के बयान लिए हैं,जबकि परिवार के कुछ लोगों के बयान लेना बाकी है।

इंदौर पुलिस के मुताबिक परिजनों ने बताया डॉली(मृतक लड़की) ने परसों रात फांसी लगाकर जान दे दी थी। वह कक्षा-9वीं में पढ़ाई कर रही थी। भाई मयंक ने बताया डॉली ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखते हुए चार लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त जब्त कर लिया है। डॉली को ब्लैकमेल करने वालों के नाम भी पुलिस के पास ही है। जांच अधिकारी ने हमें बयान लेने थाने बुलाया था,फिलहाल पिता अमर और भाई विशाल के बयान हुए हैं। पुलिस का कहना है कि परिवार के बयान और जांच के बाद कार्रवाई होगी।

14 साल की नाबालिग स्टूडेंट ने घर में लगाई फांसी जूनी इंदौर टीआई अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि 14 साल की नाबालिग स्टूडेंट ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्ची के पिता एक दुकान संचालित करते हैं। परिवार में बच्ची के अलावा दो बड़े भाई हैं। रात में वह पिता को ड्रेस चेंज करने का बोलकर कमरे में गई। काफी देर बाद भी वह बाहर नहीं आई तो पिता और परिवार के अन्य सदस्य रूम के बाहर पहुंचे। काफी आवाज देने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया,तो परिवार के लोग भी घबरा गए। जैसे-तैसे गेट तोड़ा तो अंदर का नजारा देख वे चौंक गए। नाबालिग फंदे पर लटकी थी। वे उसे लेकर तुरंत प्राइवेट अस्पताल पहुंचे,जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार के लोगों से पुलिस ने की पूछताछ टीआई ने बताया कि घटना के बाद परिवार के लोगों से पूछताछ की गई है। साथ ही घटनास्थल का मुआयना किया गया है। घटना स्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है,जिसे जब्त किया गया है। सुसाइड नोट के मामले में परिवार के लोगों से पूछताछ की जाना बाकी है। पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि नाबालिग स्टूडेंट की मां की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। पिता किराना व्यवसायी हैं। स्टूडेंट पढ़ने के साथ ही पिता के साथ काम में भी मदद करती थी। नाबालिग स्टूडेंट ने सुसाइड क्यों किया? इसकी जांच जारी है।