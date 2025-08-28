indore girl raped by muslim boy threatened for religion change fir logded बंदी बनाकर एमए की छात्रा से रेप, धर्म परिवर्तन का दबाव; नाम बदलकर नौशाद की घिनौनी करतूत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़

बंदी बनाकर एमए की छात्रा से रेप, धर्म परिवर्तन का दबाव; नाम बदलकर नौशाद की घिनौनी करतूत

मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब नौशाद नाम के एक युवक ने नाम बदलकर इंदौर की एमए की छात्रा को अपना निशाना बनाया। वह घूमने के बहाने छात्रा को धार ले गया। वहां अपनी बहन के घर में बंदी बनाकर उससे रेप किया और धर्म बदलने का दबाव डाला।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरThu, 28 Aug 2025 10:26 PM
इंदौर में रहने वाली एमए सेकंड ईयर की छात्रा को घूमने के बहाने धार ले जाकर एक मुस्लिम युवक ने रेप किया। जैसे ही पीड़िता को मौका मिला वह अपनी जान बचाकर वहां से भागी और इंदौर आकर माता-पिता के साथ बाणगंगा थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया।

बाणगंगा थाने के प्रभारी सियाराम गुर्जर ने बताया कि पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि नौशाद नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई थी। नौशाद को वह इंस्टाग्राम के माध्यम से मिली थी। दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। नौशाद ने अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती की थी।

पीडिता का आरोप है कि 22 अगस्त को नौशाद ने उसे फोन करके अपने पास बुलाया। बातों ही बातों में उसने हल्की-हल्की बारिश में घुमने की बात कही। दोनों धार की ओर निकल गए। जब पीडिता ने वापस इंदौर आने के बाद कही तो नौशाद ने उसे डराया धमाका और धार स्थित अपनी बहन नीलोफर के घर लेकर गया। वहां पर उसके साथ रेप किया।

पीड़िता का यह भी आरोप है कि दो दिन तक उसने अपनी बहन के घर पर उसे जबरदस्ती पत्नी बनाकर रखा। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत करने की बात कही तो उसने कहा कि इस्लाम धर्म अपना लो नहीं तो वह उसे जान से मार देगा।

पीड़िता ने मौका देखकर घर से भाग एक बस वाले की मदद से इंदौर आई। इंदौर पहुंचकर अपने माता-पिता से सारी बातें बताईं। माता-पिता ने मांगूंगा थाने में बच्ची की गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। नौशाद ने एससी-एसटी जाति की होने के कारण पीड़िता के लिए कई बार जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल किया। गुरुवार को बाणगंगा थाने में परिजनों और समाज के लोगों के साथ पहुंची पीड़िता ने मामला दर्द कराया। पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है।

रिपोर्टः हेमंत

Madhya Pradesh News
