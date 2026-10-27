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इंस्टा वाले फ्रेंड ने दोस्तों संग कार में की दरिंदगी; इंदौर की लड़की का दावा- ओरल सेक्स और प्राइवेट पार्ट में…

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य प्रदेश के उज्जैन में इंदौर की 20 साल की एक लड़की से कार के अंदर हैवानियत करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर की रहने वाली पीड़िता इंस्टाग्राम फ्रेंड से मिलने उज्जैन आई थी।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में इंदौर की रहने वाली एक लड़की ने इंस्टाग्राम फ्रेंड और उसके पांच अन्य दोस्तों पर सोमवार रात चलती कार में उसके साथ कथित तौर पर ओरल सेक्स करने, मारपीट और प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक का डंडा डालने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, उज्जैन पुलिस ने इस संबंध में सिर्फ दो लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

इंदौर की रहने वाली 20 वर्षीय युवती इंस्टाग्राम पर दोस्त बने युवक से मिलने उज्जैन आई थी। उसने सोमवार रात को चलती कार में उसके साथ ओरल सेक्स और मारपीट, यौन हिंसा के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी। युवती ने अपनी शिकायत में 6 लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया है, लेकिन उज्जैन के नानाखेड़ा थाना पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। युवती का दावा है कि वारदात के बाद आरोपी उसे अरबिंदो अस्पताल के पास बिना सीसीटीवी कैमरे वाली जगह पर फेंककर फरार हो गए।

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फोन कर छोटे भाई को सुनाई आपबीती

घटना के बाद युवती ने रोते हुए अपने नाबालिग भाई को रात 9 बजे फोन पर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसके बाद युवती का भाई अरबिंदो अस्पताल पहुंचा और वहां से दोनों उज्जैन के नानाखेड़ा थाने गए। जहां युवती ने रात करीब 12 बजे थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उससे पूछताछ की और जांच पड़ताल कर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा।

युवती का आरोप

युवती का आरोप है कि उज्जैन के इंस्टाग्राम फ्रेंड चक्रेश जैन ने उसे मिलने के लिए उज्जैन बुलाया था। मुलाकात के दौरान चक्रेश ने कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे मेरा सिर घूमने लग गया। उसके बाद चक्रेश का एक दोस्त और आया और दोनों मुझे कार में घुमाते रहे। कुछ देर बाद में चक्रेश के चार अन्य दोस्त भी कार में सवार हो गए। कार में मेरे साथ ओरल सेक्स किया और मारपीट की गई और 3-4 बार प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक के पाइप भी डाले। वारदात के बाद आरोपी उसे इंदौर में अरबिंदो अस्पताल के बाहर छोड़ दिया था।

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परिवार से अलग रहती है युवती : पुलिस

उज्जैन की सीएसपी श्वेता गुप्ता और नानाखेड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने युवती से पूछताछ की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके आवेदन के आधार पर चक्रेश जैन और एक अन्य आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीएसपी का कहना है कि पीड़िता का पिछले दो-तीन साल से अपने परिवार से कोई संबंध नहीं था और वह उनसे अलग रह रही थी।

सीएसपी श्वेता गुप्ता के मुताबिक, युवती अपनी मर्जी से उज्जैन आई थी। उसकी शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। युवती की शिकायत के मुताबिक, कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिये उज्जैन निवासी चक्रेश जैन से दोस्ती हुई थी। वो दोनों पहले भी एक-दो बार मिल चुके थे। सोमवार को चक्रेश ने उसे उज्जैन बुलाया था। युवती बस से वहां पहुंची थी। वहां मेघदूत होटल के पास चक्रेश और उसका एक साथी कार लेकर मिले थे। सीएसपी ने बताया कि मेडिकल में युवती के प्राइवेट पार्ट पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं।

रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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