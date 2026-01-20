Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore food department raids sweet shop adulterated paneer ghee were made in unhygenic conditions
स्वास्थ्य से खिलवाड़, इंदौर की इस दुकान में बन रहे थे 150 किलो के नकली घी-पनीर

स्वास्थ्य से खिलवाड़, इंदौर की इस दुकान में बन रहे थे 150 किलो के नकली घी-पनीर

संक्षेप:

फर्श, बर्तन और निर्माण स्थल पर गंदगी फैली हुई थी, वहीं कर्मचारियों की ओर से बिना किसी सुरक्षा मानक के खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। अधिकारियों ने इसे सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से सुधार होने तक बंद करा दिया।

Jan 20, 2026 12:59 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

दौर में नकली घी-पनीर सहित कई खाद्य सामग्रियां नकली पाई गई हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छोटा बांगड़दा रोड स्थित मुस्कान डेयरी नमकीन एवं स्वीट्स पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान में पनीर, घी और क्रीम को भारी गंदगी के बीच बनते पाया गया। रीक्षण के दौरान पनीर, क्रीम और तेल के नमूने जांच के लिए लिए गए, जबकि संदेह के आधार पर करीब 150 किलो पनीर, 300 किलो क्रीम और 150 किलो घी जब्त किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खाद्य विभाग की टीम ने पाया कि प्रतिष्ठान में न तो साफ-सफाई के मानकों का पालन किया जा रहा था और न ही खाद्य लाइसेंस की शर्तों का। फर्श, बर्तन और निर्माण स्थल पर गंदगी फैली हुई थी, वहीं कर्मचारियों की ओर से बिना किसी सुरक्षा मानक के खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। अधिकारियों ने इसे सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से सुधार होने तक बंद करा दिया।

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दो टूक कहा है कि मिलावटखोरों और लापरवाह खाद्य कारोबारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई शहर के अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए भी सख्त चेतावनी मानी जा रही है कि नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है।

इंदौर में पिछले कुछ महीने में 10 से ज्यादा कार्रवाई कर मिलावटखोर पकड़े गए हैं।

• श्रीराम मिल्क फूड एंड डेरी इंडस्ट्रीज, पालदा

•अलग-अलग ब्रांड के घी के 10 नमूने जांच हेतु भेजे गए।

•3400 लीटर घी जब्त, अनियमितता मिलने पर बिक्री पर रोक।

प्रभुश्री ट्रेडर्स, पल्हर नगर (30 अक्टूबर)

•600 लीटर वनस्पति तेल, एसेंस और घी जब्त।

•सांची, अमूल, नोवा, मालवा के नकली रैपर मिले।

•6 नमूने लिए गए, परिसर सील।

•रिपोर्ट अमानक आने पर एरोड्रम थाने में धोखाधड़ी का केस।

सहज एंटरप्राइजेज, पालदा उद्योग नगर

•गंदगी में मसाला निर्माण पकड़ा गया।

•कई मसालों व अचार के नमूने लिए गए।

•लाइसेंस न होने पर परिसर सील।

चिंटू मोमो, खातीपुरा (4 नवम्बर)

•गंदगी और बिना लाइसेंस संचालन।

•मोमोज, मसाले, अजीनोमोटो, चीज के 7 नमूने।

•150 किलो खाद्य सामग्री जब्त, बिक्री पर रोक।

गोल्ड स्टार बेकरी, धार रोड (10 नवम्बर)

•आर्टिफिशियल स्वीटनर सहित 7 नमूने।

•करीब 6 क्विंटल सामग्री जब्त।

•खाद्य कानून उल्लंघन पर बेकरी बंद।

रेहान फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड (10 नवम्बर)

•मैदा, टोस्ट और प्रीमिक्स के नमूने लिए गए।

•करीब 4 क्विंटल टोस्ट व प्रीमिक्स जब्त।

शताब्दी ट्रेवल्स बस (11 नवम्बर)

•100 बैग खोपरा बूरा बरामद।

•2 नमूने लिए गए, ढाई क्विंटल जब्त।

जयश्री मर्चेंट, वेयर हाउस रोड (15 नवम्बर)

•सौंफ व खसखस पर हानिकारक रंग की कोटिंग।

•डेढ़ क्विंटल सामग्री जब्त, गोदाम सील।

अपोलो फार्मेसी (18 नवम्बर)

•बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की बिक्री।

•सभी खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक।

मयूर ट्रेडर्स, सांवेर रोड (22 नवम्बर)

•पीनट चिक्की और लड्डू फैक्ट्री पर कार्रवाई।

•4 नमूने जांच के लिए भेजे गए।

• सहज एंटरप्राइजेज, पालदा उद्योग नगर (दोहराई कार्रवाई)

•गंदगी में मसाला निर्माण, लाइसेंस न होने पर परिसर सील।

रिपोर्ट – हेमंत

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Mp News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|