स्वास्थ्य से खिलवाड़, इंदौर की इस दुकान में बन रहे थे 150 किलो के नकली घी-पनीर

दौर में नकली घी-पनीर सहित कई खाद्य सामग्रियां नकली पाई गई हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छोटा बांगड़दा रोड स्थित मुस्कान डेयरी नमकीन एवं स्वीट्स पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान में पनीर, घी और क्रीम को भारी गंदगी के बीच बनते पाया गया। रीक्षण के दौरान पनीर, क्रीम और तेल के नमूने जांच के लिए लिए गए, जबकि संदेह के आधार पर करीब 150 किलो पनीर, 300 किलो क्रीम और 150 किलो घी जब्त किया गया है।

खाद्य विभाग की टीम ने पाया कि प्रतिष्ठान में न तो साफ-सफाई के मानकों का पालन किया जा रहा था और न ही खाद्य लाइसेंस की शर्तों का। फर्श, बर्तन और निर्माण स्थल पर गंदगी फैली हुई थी, वहीं कर्मचारियों की ओर से बिना किसी सुरक्षा मानक के खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। अधिकारियों ने इसे सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से सुधार होने तक बंद करा दिया।

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दो टूक कहा है कि मिलावटखोरों और लापरवाह खाद्य कारोबारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई शहर के अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए भी सख्त चेतावनी मानी जा रही है कि नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है।

इंदौर में पिछले कुछ महीने में 10 से ज्यादा कार्रवाई कर मिलावटखोर पकड़े गए हैं।