इंदौर अग्निकांड में बदल गई कहानी, जीवित बचे शख्स ने कहा- आग के लिए EV चार्जिंग जिम्मेदार नहीं
सौरभ के बयान के बाद बुधवार को हुए अग्निकांड की गुत्थी पूरी तरह उलझ गई है क्योंकि पुलिस ने दावा किया था कि घर के बाहर बिजली से चार्ज हो रही कार के चार्जिंग पॉइंट में हुए धमाके के बाद आग पहले वाहन में लगी थी और फिर लपटों ने पूरे घर को अपनी जद में ले लिया था।
इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में हुए भीषण अग्निकांड में एक नया मोड़ आ गया है। इस हादसे में अपने परिवार के 8 सदस्यों को खोने वाले सौरभ पुगलिया ने गुरुवार को एक नया चौंकाने वाला दावा किया। इस भीषण अग्निकांड में जिंदा बचे शख्स सौरभ का कहना है कि हादसे के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) का चार्जिंग पॉइंट कतई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि घटना के वक्त वाहन चार्ज नहीं हो रहा था, और यहां तक कि चार्जर उससे कनेक्ट भी नहीं था। इससे पहले तक इस घटना के लिए ईवी कार में चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट को जिम्मेदार बताया जा रहा था। इसके साथ ही सौरभ ने पुलिस के उन दावों को भी खारिज कर दिया, जिसमें बताया गया था कि घर में इलेक्टॉनिक लॉक लगे थे, जिसकी वजह से लोगों को बचाने में काफी परेशानी आई।
शहर के बंगाली चौराहा के पास स्थित ब्रजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में बुधवार तड़के कारोबारी मनोज पुगलिया (65) के घर में आग लगने से पुगलिया और उनकी गर्भवती बहू सिमरन (30) के अलावा उनके छह करीबी रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। मृतकों दो बच्चे भी शामिल थे। पुगलिया के बेटे सौरभ भी अग्निकांड के वक्त घर में थे, लेकिन वह अपने तीन अन्य परिजनों के साथ वक्त रहते घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे।
'कार से कोई चार्जर जुड़ा ही नहीं था'
जीवित बचे सौरभ ने घटना की जानकारी देते हुए मीडिया से कहा, 'अग्निकांड के लिए ईवी कार का चार्जिंग पॉइंट जिम्मेदार नहीं है। हम रोज कार को चार्ज करते हैं। लेकिन उस रात (मंगलवार को) किस्मत से हमने कार को चार्ज करने के लिए बिजली के चार्जिंग पॉइंट से नहीं जोड़ा था।' सौरभ ने आगे कहा- जब कार से कोई चार्जर जुड़ा ही नहीं था, ऐसे में उसके चार्जिंग पाइंट में आखिर आग कैसे लग सकती है या इसमें शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है?
सौरभ ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस हादसे के वीडियो के बारे में बताते हुए कहा, 'इंस्टाग्राम पर जो वीडियो चल रहे हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं कि मेरे घर के बाहर लगे बिजली के खंभे के ऊपर धमाका हो रहा है और इसकी चिंगारियां नीचे गिर रही हैं।'
'घर खुला है, आप भी जाकर देख सकते हैं'
इसके साथ ही सौरभ ने पुलिस के एक और दावे का भी खंडन किया। हादसे के बाद पुलिस ने यह भी कहा था कि पुगलिया के घर के दरवाजों में इलेक्ट्रॉनिक ताले लगे थे और इलाके की बिजली काटे जाने के बाद पुलिस को दरवाजे तोड़कर अंदर जाने में काफी मुश्किलें आईं। वहीं सौरभ ने इस दावे को भी पूरी तरह गलत बताया और कहा, 'यह भी गलत बात कही जा रही है कि मेरे घर इलेक्ट्रॉनिक ताले लगे थे। मेरे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक ताला नहीं है। मेरा घर अब भी खुला है और आप खुद जा कर इसकी जांच कर सकते हैं।'
बचाव अभियान देर से शुरू करने का लगाया आरोप
अग्निकांड में जीवित बचे चार लोगों में शामिल सौरभ ने बचाव अभियान शुरू किए जाने में देरी का आरोप लगाया और कहा कि अगर दमकल की गाड़ी और एम्बुलेंस वक्त रहते मौके पर पहुंच जाती, तो उसके परिवार के आठ लोगों की जान बच सकती थी।
सीएम मोहन यादव ने भी जाकर दी सांत्वना
इससे पहले, गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पुगलिया परिवार के जीवित बचे सदस्यों सौरभ और अन्य शोकसंतप्त परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए घटना की पूरी जानकारी ली।
मुलाकात के बाद यादव ने संवाददाताओं से कहा, 'घर के बाहर आग लगने से पूरा घर जल जाने की घटना बेहद दु:खद और कष्टकारी है। मैंने अग्निकांड की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को बुधवार को ही भोपाल से मौके पर भेज दिया था। हम विशेषज्ञों से इस घटना की जांच कराएंगे और रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे और इसके बाद उचित कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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