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Indore Fire: कैसे घर में रखे सिलेंडरों से मामूली हादसा भीषण अग्निकांड में बदला, 8 जिंदा जले

Mar 18, 2026 03:19 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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Indore Fire: इंदौर में बुधवार तड़के घर पर ईवी चार्जिंग में ब्लास्ट के बाद फैली आग में आठ लोग जिंदा जल गए। जांच में बात सामने आई है कि घर के अंदर करीब 15 सिलेंडर भी रखे हुए थे।

Indore Fire: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बुधवार तड़के घर में लगी भीषण आग में आठ लोग जिंदा जल गए, जिसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे भी थे। मरने वालों में बिहार के 6 लोग थे। यह भीषण आग शहर के बृजेश्वरी एनेक्स इलाके में स्थित एक तीन मंजिला रिहायशी इमारत में सुबह करीब 4 बजे लगी। अग्निकांड के पीछे बड़ी वजह घर के अंदर रखे सिलेंडर में ब्लास्ट भी बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि घर पर करीब 15 सिलेंडर रखे थे। हालांकि ब्लास्ट एक ही सिलेंडर में हुआ, लेकिन इसने आग को मामूली हादसे से भीषण अग्निकांड में बदल दिया।

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि आग की शुरुआत घर के बाहर खड़े एक इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग पॉइंट पर हुए विस्फोट से हुई। इसके बाद आग तेजी से पूरे भवन में फैल गई।

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एलपीजी सिलेंडरों ने हादसे को अग्निकांड में बदल दिया

जांच में यह भी सामने आया है कि घर के अंदर करीब 15 एलपीजी सिलेंडर रखे हुए थे, जिनमें से एक में विस्फोट हो गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मौके पर 2-3 जोरदार धमाके हुए, जिससे हालात बेहद गंभीर हो गए। इमारत के तीनों फ्लोर पर लोग रह रहे थे। आग लगने के दौरान बिजली चली जाने से इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम फेल हो गया और दरवाजे नहीं खुल सके। इससे लोग अंदर ही फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए।

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रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मुश्किलें

पुलिस के अनुसार, दमकल और राहत टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गईं थी, लेकिन लगातार धमाकों और घने धुएं के कारण बचाव कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। टीमों ने पास की इमारत के जरिए अंदर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। शुरुआत में तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन बाद में छह लोगों को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, अधिकांश मौतें धुएं में दम घुटने से हुईं।

परिवार मूल रूप से राजस्थान का, बिहार से आए थे 6 रिश्तेदार

अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार, मृतक परिवार मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था, जो 32 वर्षों से इंदौर में रह रहे थे। घर पर किसी कार्यक्रम के चलते बिहार से 6 रिश्तेदार भी आए हुए थे।

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पीएम मोदी ने जताया शोक

इंदौर आगजनी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक जताया है। साथ ही प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और हर घायल को 50000-50000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

हादसे में इनकी जान गई

इस हादसे में जान गंवाने वालों में विजय सेठिया (65), छोटू सेठिया (22), सुमन (60), मनोज पुगालिया (65), सिमरन (30), राशि सेठिया (12) और टीनू (35) शामिल हैं। घायलों में सौरभ पुगालिया (30), आशीष (30) और हर्षित पुगालिया (25) का इलाज जारी है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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