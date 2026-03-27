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ज्यादा करंट से मची थी तबाही! सामने आया इंदौर अग्निकांड का खौफनाक सच, EV चार्जिंग से गई थी 8 जानें

Mar 27, 2026 10:58 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स में 18 मार्च को हुए भीषण अग्निकांड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। घटना के समय घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार का चार्जर करीब 31 एम्पीयर करंट खींच रहा था, जो सामान्य से लगभग 3 गुना ज्यादा बताया जा रहा है।

ज्यादा करंट से मची थी तबाही! सामने आया इंदौर अग्निकांड का खौफनाक सच, EV चार्जिंग से गई थी 8 जानें

इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स में 18 मार्च को हुए भीषण अग्निकांड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। घटना के समय घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार का चार्जर करीब 31 एम्पीयर करंट खींच रहा था, जो सामान्य से लगभग तीन गुना ज्यादा बताया जा रहा है। इस खुलासे ने हादसे की जड़ को और गहरा कर दिया है, जहां अब शक पूरी तरह ईवी चार्जिंग सिस्टम पर जाकर टिक गया है। लेकिन सागर से जांच रिपोर्ट आने के बाद कई बातों से पर्दा उठ सकता हैं। वही गुरवार को भवन अधिकारी सहित टी आई मौके पर पहुंचे थे। भवन काफी जर्जर हो चुका हैं 18 मार्च क इहि घटना में दीवारों में दरारे या चुकी हैं। घर में रखित टंकिया भी ब्लास्ट होने से दीवारों में दरारे साफ दिखाई दे रही हैं। भवन अधिकारी विकास राठौर ने परिवार को बिना किसी जानकारी के भवन में प्रवेश ना करने की सलाह दी हैं।

रात 11 से 3 तक हुई गाड़ी चार्ज

जानकारी के मुताबिक, रात करीब 11 बजे इलेक्ट्रिक कार को चार्जिंग पर लगाया गया था। उस समय घर में करीब 9 किलोवाट बिजली लोड दर्ज किया गया। स्मार्ट मीटर के डेटा में साफ है कि रात 11 बजे से तड़के 3 बजे तक कार लगातार चार्ज होती रही। इसके बाद अचानक मीटर ने ऑटो कट-ऑफ लिया और बिजली सप्लाई कुछ समय के लिए बंद हो गई। लेकिन करीब 3:30 बजे जैसे ही सप्लाई दोबारा शुरू हुई, कुछ ही देर में जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। बिजली कंपनी ने भी साफ कर दिया है कि मौके के खंभे पर किसी तरह का शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था, जिससे ‘पोल से चिंगारी’ वाली थ्योरी लगभग खत्म हो गई है। इससे जांच का फोकस अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार और उसकी चार्जिंग प्रक्रिया पर केंद्रित हो गया है।

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8 लोगों की हुई थी मौत

इस दर्दनाक हादसे में 60 वर्षीय मनोज पुगलिया, सिमरन पुगलिया, विजय सेठिया, सुमन सेठिया, रुचिका संचेती, कार्तिक सेठिया, राशि और मासूम तनय सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 8 वर्षीय तनय का अधिकांश शरीर जल गया था और बाद में मलबे से उसका धड़ बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने मुक्तिधाम में दफनाया।

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घटना के बाद आसपास के रहवासियों ने भी मलबे से बदबू आने की शिकायत की थी, जिसके बाद नगर निगम और पुलिस की टीम ने दोबारा सर्चिंग कर शव के अवशेष बरामद किए। वहीं, पुलिस ने पड़ोसियों सहित कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं और पुगलिया परिवार के सदस्यों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

पुलिस की निगरानी में घर

फिलहाल मकान पुलिस की निगरानी में है और बिजली, फायर सेफ्टी, कार कंपनी व पीडब्ल्यूडी की संयुक्त जांच जारी है। इस पूरे मामले में अंतिम रिपोर्ट के बाद ही आग लगने की असली वजह पर अंतिम मुहर लग सकेगी।

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इनपुट -हेमंत

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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