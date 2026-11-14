MP में बाप-बेटे की इस जोड़ी से सावधान! क्रेडिट कार्ड से 22 लोगों को लगाया एक करोड़ का चूना
मध्य प्रदेश के इंदौर में बाप-बेटे की जोड़ी पर 22 लोगों के साथ एक करोड़ की ठगी करने का आरोप है। इन दोनों ने ग्राहकों का भरोसा जीतकर उनके क्रेडिट कार्ड हासिल किए और फिर स्वैपिंग और रोटेशन के नाम पर कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल कर लिया।
मध्य प्रदेश के इंदौर में क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां बाप-बेटे की जोड़ी ने ग्राहकों का भरोसा जीतकर उनके क्रेडिट कार्ड हासिल किए और फिर स्वैपिंग और रोटेशन के नाम पर कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल कर लिया। बकाया राशि चुकाने और क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोबारा क्लियर कराने का भरोसा देकर करीब 22 लोगों के साथ लगभग एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है। मामले में नंदानगर स्थित विजय गारमेंट्स और विजय ज्वेलर्स के संचालक भूरालाल मोहने और उसके बेटे विजय मोहने के खिलाफ परदेशीपुरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
विश्वास जीतकर हासिल किए कई क्रेडिट कार्ड
पुलिस के अनुसार, आरोपी ग्राहकों को कमीशन पर क्रेडिट कार्ड स्वैप करने, बकाया चुकाने और आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर कराने का भरोसा देते थे। शुरुआत में ग्राहकों को समय पर उनकी रकम लौटाई गई, जिससे उनका विश्वास बढ़ता गया। इसके बाद आरोपियों ने अलग-अलग ग्राहकों से कई क्रेडिट कार्ड अपने पास रख लिए। आरोप है कि कार्ड की लिमिट से खरीदारी और भुगतान किए गए, लेकिन बाद में ग्राहकों की रकम वापस नहीं की गई।
एक ग्राहक के सात कार्ड से 24.44 लाख खर्च
शिकायतकर्ता शुभम टांक ने बताया कि करीब दो साल पहले मां के इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर उसने भूरालाल की दुकान पर क्रेडिट कार्ड से 60 हजार रुपए का भुगतान किया था। इसके बाद दोनों के बीच भरोसा बढ़ा। आरोप है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर कराने के नाम पर शुभम के सात क्रेडिट कार्ड ले लिए गए। इन कार्डों से करीब 24.44 लाख रुपए की लिमिट खर्च कर दी गई। इसके अलावा पांच लाख रुपए अलग से ट्रांसफर भी कराए गए। शिकायत में कुल करीब 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
गोल्ड छुड़ाने और पढ़ाई के नाम पर भी लिए रुपए
एक अन्य शिकायतकर्ता के सात क्रेडिट कार्ड लेकर करीब 5.67 लाख रुपए की लिमिट इस्तेमाल करने का आरोप है। इसके अलावा गोल्ड छुड़ाने के नाम पर 15.80 लाख रुपए भी लिए गए। सूरज भान के नौ अन्य क्रेडिट कार्ड लेकर करीब 16.50 लाख रुपए की लिमिट खर्च करने की शिकायत सामने आई है। वहीं पढ़ाई और मकान के काम का हवाला देकर अलग-अलग किस्तों में 11 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगाया गया है।
22 लोगों ने की शिकायत, पुलिस ने दर्ज किया केस
इस मामले में शुभम टांक, सूरज भान, राहुल शिंदे, नरेंद्र त्रिवेदी, सीमा शर्मा, राजकुमार नायक, रवि नायक, रवि पटेल, आदित्य चौहान, योगेश वर्मा, राजेश बागड़े, आलिंद जैन, गरिमा जैन, सुनील रघुवंशी और सौरभ शर्मा सहित अन्य लोगों ने शिकायत की है। शिकायतों के आधार पर शुक्रवार को परदेशीपुरा पुलिस ने भूरालाल मोहने और उसके बेटे विजय के खिलाफ धोखाधड़ी का मामलादर्ज किया है।
रिपोर्ट -हेमंत
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अदिति शर्मा
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