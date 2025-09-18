इंदौर में 'चारे' की आड़ में छिपी थी लाखों की शराब, एक्साइज टीम ने ट्रक को धर दबोचा
इंदौर में आबकारी विभाग ने एक संदिग्ध ट्रक से जानवरों के चारे की आड़ में छिपाई गई लगभग 24 लाख रुपये मूल्य की 500 कार्टन अवैध शराब जब्त की है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक महत्व वाले 19 स्थानों पर पूर्ण शराबबंदी लागू कर रखी है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध शराब के तस्करों को बड़ा झटका लगा है। एक्साइज विभाग की सतर्क टीम ने बेटमा थाना क्षेत्र के मेवाड़ा गांव के पास एक संदिग्ध ट्रक को रोक लिया। बाहर से तो ट्रक जानवरों के चारे से लदा नजर आ रहा था, लेकिन अंदर का राज खुलते ही सब हैरान रह गए – करीब 500 कार्टन अवैध शराब, जिसमें 200 कार्टन बीयर और 304 कार्टन गोवा व्हिस्की शामिल थी। इस जब्ती की कीमत करीब 24 लाख रुपये बताई जा रही है, जबकि ट्रक समेत कुल मूल्य 40 लाख के आसपास है।
सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी ने बताया कि ट्रक का यह छिपाव इतना चालाकी भरा था कि सामान्य नजरों से बच निकलने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन टीम की तत्परता ने इस साजिश को विफल कर दिया। घटनास्थल पर कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई, मगर अब विभाग ट्रक चालक का पीछा कर रहा है और शराब के स्रोत की जांच तेज कर दी गई है। यह कार्रवाई अवैध शराब तस्करी पर लगाम कसने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
19 जगहों पर 'ड्राई' जोन
मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाली 19 जगहों पर शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मांडलेस्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इसके अलावा, एक नगर निगम, छह नगर पालिकाएं, छह नगर पंचायतें और छह ग्राम पंचायतें भी इस दायरे में आती हैं। सलकनपुर, कुंडलपुर, बंधकपुर, बरमान कला, बरमान खुर्द और लिंगा जैसी ग्राम पंचायतों में भी शराब की बिक्री और परिवहन पर सख्ती बरती जा रही है। यह कदम आस्था के केंद्रों को शराब के नशे से मुक्त रखने की सराहनीय पहल है, जो तस्करों के लिए नई चुनौती पैदा कर रहा है।
दिल्ली में ऊंटों पर सवार होकर शराब की तस्करी
वहीं हाल ही में राजधानी दिल्ली में भी अवैध शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया। फरीदाबाद से दिल्ली की ओर आ रही एक गैंग ने ऊंटों का सहारा लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस की चालाकी ने उनका खेल बिगाड़ दिया। टीम ने जाल बिछाकर संदिग्धों का इंतजार किया और जैसे ही वे ऊंटों पर सवार होकर नजदीक पहुंचे, तुरंत कार्रवाई हो गई। परिणामस्वरूप, पांच तस्करों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त माल में 42 कार्टन अवैध शराब (जिसमें 1,990 क्वार्टर शामिल), 24 बीयर की बोतलें और वे तीन ऊंट थे, जिनका इस्तेमाल तस्करी में किया गया था।