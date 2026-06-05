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इंदौर में EV शोरूम में लगी भीषण आग, ऊपर फंसे 20 लोगों को ऐसे बचाया गया

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, पीटीआई
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देश के अलग-अलग हिस्सों से आग की भयानक घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर के एक ईवी शोरूम का है, जहां भीषण आग ने हड़कंप मचा दिया। आग लगने के बाद बिल्डिंग में 20 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया।

इंदौर में EV शोरूम में लगी भीषण आग, ऊपर फंसे 20 लोगों को ऐसे बचाया गया

मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार को एक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) शोरूम और उससे जुड़े रिपेयर सेंटर में भीषण आग लग गई। आग ग्राउंड फ्लोर पर स्थित शोरूम में लगी थी, जबकि इमारत की ऊपरी मंजिलों पर लोग मौजूद थे। आग और धुएं के कारण करीब 20 लोग इमारत में फंस गए, जिन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

जानकारी के अनुसार यह घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र की एक तीन मंजिला इमारत में हुई। जिस समय आग लगी, उस समय EV शोरूम और रिपेयर सेंटर बंद था। हालांकि आग तेजी से फैल गई और उससे उठने वाला धुआं तथा लपटें सीढ़ियों तक पहुंच गईं। इससे ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जब ऊपर फंसे लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई तो पड़ोस की बहुमंजिला इमारत के निवासी उनकी सहायता के लिए आगे आए। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए दोनों इमारतों की छतों के बीच सीढ़ियां लगाकर अस्थायी रास्ता तैयार किया।

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कुछ लोगों को सीढ़ियों के सहारे पड़ोसी इमारत की छत पर पहुंचाया गया, जबकि अन्य लोगों को रस्सियों की मदद से सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस तरह कुल 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय लोगों की तत्परता और साहस की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया।

सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग के उप निरीक्षक बलजीत हूडा ने बताया कि आग अब पूरी तरह नियंत्रण में है और घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

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फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग और संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं कि आग किस वजह से लगी और इससे कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

इस घटना ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक वाहनों के शोरूम और बैटरी रिपेयर सेंटरों में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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