MP में महिला घुड़सवार से 1.62 करोड़ की ठगी, पुलिस ने किया कमाल, हफ्ते भर में वापस दिलवा दी रकम
अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चलने पर, हजेला (जो अभी विदेश में ट्रेनिंग ले रही हैं) ने एक रिश्तेदार के जरिए पुलिस से संपर्क किया। जिसके बाद राज्य की साइबर टीम ने तुरंत अमेरिकी बैंक से संपर्क किया
मध्यप्रदेश पुलिस के साइबर स्क्वॉड ने घोड़ा बेचने के नाम पर इंदौर की एक महिला घुड़सवार से हुई 1.62 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले को सुलझा लिया है और उसे उसकी पूरी राशि वापस दिलवा दी है। ठगी की यह वारदात कई अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकीं इंदौर की घुड़सवार सुदीप्ति हजेला के साथ हुई थी।
शुक्रवार को इस मामले की जानकारी देते हुए स्टेट साइबर सेल की उप निरीक्षक भारती विश्वकर्मा ने बताया कि सुदीप्ति ने एक विदेशी कंपनी से 'बाइडेन' नाम का घोड़ा खरीदने का करार किया था और इस बारे में हजेला की ओर से इस साल मार्च से लगातार कंपनी के साथ नियमित वित्तीय लेन-देन किया जा रहा था और इस दौरान घोड़े की तय कीमत की लगभग 45 प्रतिशत राशि कंपनी के वास्तविक बैंक खाते में जमा की जा चुकी थी।
भारती विश्वकर्मा ने आगे बताया कि इसके बाद मामले में साइबर ठग की एंट्री होती है। सुदीप्ति को झांसे में लेने के लिए उसने इस कंपनी के संचालक की ईमेल आईडी से मिलती-जुलती ई-मेल आईडी से शिकायतकर्ता को ईमेल भेजा, जिसमें बताया गया कि तकनीकी कारणों से पुराने बैंक खाते में और राशि स्वीकार नहीं की जा सकती, इसलिए शेष राशि एक नए खाते में भेजी जाए।
विश्वकर्मा ने बताया कि यह ईमेल स्पूफिंग (ई-मेल भेजने वाले की पहचान बदलकर उसे किसी विश्वसनीय स्रोत से आया हुआ दिखाना) और बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज (किसी कंपनी या बिज़नेस पार्टनर के असली ईमेल जैसा ईमेल भेजकर पेमेंट करने वाले को गलत अकाउंट में पैसे भेजने के लिए धोखा देना) का मामला था। उन्होंने कहा कि सुदीप्ति इस फर्जीवाड़े को नहीं समझ पाईं और 'ई-मेल स्पूफिंग' और 'बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज' (किसी कंपनी या कारोबारी साझेदार के आधिकारिक ई-मेल की नकल करके भुगतान को गलत खाते में भेजने के लिए धोखा देना) का शिकार हो गईं। इसके बाद हजेला ने उनके कहने पर 1.62 करोड़ रुपए न्यूयॉर्क स्थित एक बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिए।
उप निरीक्षक के अनुसार हजेला इन दिनों विदेश में प्रशिक्षण ले रही हैं और उनके एक परिजन की शिकायत मिलने पर राज्य की साइबर टीम ने संबंधित अमेरिकी बैंक से संपर्क किया और कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित खाते के लेन-देन पर रोक लगवा दी। विश्वकर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने के सात दिन के भीतर शिकायतकर्ता को उसके खाते में 1.62 करोड़ रुपए की पूरी धनराशि वापस मिल गई।
धोखाधड़ी का पता चलने पर, हजेला (जो अभी विदेश में ट्रेनिंग ले रही हैं) ने एक रिश्तेदार के जरिए पुलिस से संपर्क किया। जिसके बाद राज्य की साइबर टीम ने तुरंत अमेरिकी बैंक से संपर्क किया और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करवा दिया। विश्वकर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता को सात दिनों के भीतर उनके अकाउंट में 1.62 करोड़ रुपए वापस मिल गए। उन्होंने कहा कि मामले की आगे जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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