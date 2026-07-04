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MP में महिला घुड़सवार से 1.62 करोड़ की ठगी, पुलिस ने किया कमाल, हफ्ते भर में वापस दिलवा दी रकम

Sourabh Jain भाषा, इंदौर, मध्य प्रदेश
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अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चलने पर, हजेला (जो अभी विदेश में ट्रेनिंग ले रही हैं) ने एक रिश्तेदार के जरिए पुलिस से संपर्क किया। जिसके बाद राज्य की साइबर टीम ने तुरंत अमेरिकी बैंक से संपर्क किया

MP में महिला घुड़सवार से 1.62 करोड़ की ठगी, पुलिस ने किया कमाल, हफ्ते भर में वापस दिलवा दी रकम

मध्यप्रदेश पुलिस के साइबर स्क्वॉड ने घोड़ा बेचने के नाम पर इंदौर की एक महिला घुड़सवार से हुई 1.62 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले को सुलझा लिया है और उसे उसकी पूरी राशि वापस दिलवा दी है। ठगी की यह वारदात कई अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकीं इंदौर की घुड़सवार सुदीप्ति हजेला के साथ हुई थी।

शुक्रवार को इस मामले की जानकारी देते हुए स्टेट साइबर सेल की उप निरीक्षक भारती विश्वकर्मा ने बताया कि सुदीप्ति ने एक विदेशी कंपनी से 'बाइडेन' नाम का घोड़ा खरीदने का करार किया था और इस बारे में हजेला की ओर से इस साल मार्च से लगातार कंपनी के साथ नियमित वित्तीय लेन-देन किया जा रहा था और इस दौरान घोड़े की तय कीमत की लगभग 45 प्रतिशत राशि कंपनी के वास्तविक बैंक खाते में जमा की जा चुकी थी।

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भारती विश्वकर्मा ने आगे बताया कि इसके बाद मामले में साइबर ठग की एंट्री होती है। सुदीप्ति को झांसे में लेने के लिए उसने इस कंपनी के संचालक की ईमेल आईडी से मिलती-जुलती ई-मेल आईडी से शिकायतकर्ता को ईमेल भेजा, जिसमें बताया गया कि तकनीकी कारणों से पुराने बैंक खाते में और राशि स्वीकार नहीं की जा सकती, इसलिए शेष राशि एक नए खाते में भेजी जाए।

विश्वकर्मा ने बताया कि यह ईमेल स्पूफिंग (ई-मेल भेजने वाले की पहचान बदलकर उसे किसी विश्वसनीय स्रोत से आया हुआ दिखाना) और बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज (किसी कंपनी या बिज़नेस पार्टनर के असली ईमेल जैसा ईमेल भेजकर पेमेंट करने वाले को गलत अकाउंट में पैसे भेजने के लिए धोखा देना) का मामला था। उन्होंने कहा कि सुदीप्ति इस फर्जीवाड़े को नहीं समझ पाईं और 'ई-मेल स्पूफिंग' और 'बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज' (किसी कंपनी या कारोबारी साझेदार के आधिकारिक ई-मेल की नकल करके भुगतान को गलत खाते में भेजने के लिए धोखा देना) का शिकार हो गईं। इसके बाद हजेला ने उनके कहने पर 1.62 करोड़ रुपए न्यूयॉर्क स्थित एक बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिए।

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उप निरीक्षक के अनुसार हजेला इन दिनों विदेश में प्रशिक्षण ले रही हैं और उनके एक परिजन की शिकायत मिलने पर राज्य की साइबर टीम ने संबंधित अमेरिकी बैंक से संपर्क किया और कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित खाते के लेन-देन पर रोक लगवा दी। विश्वकर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने के सात दिन के भीतर शिकायतकर्ता को उसके खाते में 1.62 करोड़ रुपए की पूरी धनराशि वापस मिल गई।

धोखाधड़ी का पता चलने पर, हजेला (जो अभी विदेश में ट्रेनिंग ले रही हैं) ने एक रिश्तेदार के जरिए पुलिस से संपर्क किया। जिसके बाद राज्य की साइबर टीम ने तुरंत अमेरिकी बैंक से संपर्क किया और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करवा दिया। विश्वकर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता को सात दिनों के भीतर उनके अकाउंट में 1.62 करोड़ रुपए वापस मिल गए। उन्होंने कहा कि मामले की आगे जांच चल रही है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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