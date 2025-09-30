इंदौर के पाथ इंडिया ग्रुप के ठिकानों पर ED की रेड, अनिल अंबानी से भी है कनेक्शन

ईडी की टीम पांच-छह गाड़ियों के साथ पाथ ग्रुप के कार्यालय और निदेशकों के आवासों पर पहुंची और जांच शुरू की। देशभर में टोल सड़कों के अलावा कंस्ट्रक्शन (construction) से जुड़ी जानी-मानी पाथ इंडिया कंपनी पर ईडी की ओर से छापामार कार्रवाई करने की जानकारी सामने आई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार सुबह इंदौर के पाथ इंडिया ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी अनिल अंबानी से संबंधित बैंक लोन घोटाले की जांच का हिस्सा है। ईडी को इनपुट मिले थे कि अनिल अंबानी की एक कंपनी और पाथ ग्रुप के बीच कई निर्माण कार्यों को लेकर समझौते हुए हैं। ईडी को संदेह है कि इन समझौतों की आड़ में करोड़ों रुपए की राशि इधर-उधर की गई है। वही बैंक लोन घोटाले पाथ इंडिया ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की है।

ईडी की टीम पांच-छह गाड़ियों के साथ पाथ ग्रुप के कार्यालय और निदेशकों के आवासों पर पहुंची और जांच शुरू की। देशभर में टोल सड़कों के अलावा कंस्ट्रक्शन (construction) से जुड़ी जानी-मानी पाथ इंडिया कंपनी पर ईडी द्वारा छापामार कार्रवाई करने की जानकारी सामने आई है। ईडी की टीम ने पाथ ग्रुप के अलग-अलग ठिकानों से दस्तावेज, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। मामले में फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जांच में बड़े पैमाने पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को लेकर दो अलग-अलग अनुबंध बनाए गए थे। एक आधिकारिक और दूसरा गोपनीय। सूत्रों के अनुसार, इस गुप्त करार में यह प्रावधान था कि कंपनी को मिलने वाली अतिरिक्त राशि को अन्य कंपनियों के माध्यम से शिफ्ट किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, इस गुप्त करार में यह प्रावधान था कि कंपनी को मिलने वाली अतिरिक्त राशि को अन्य कंपनियों के माध्यम से शिफ्ट किया जाएगा। करीब दस साल पहले पाथ ग्रुप पर आयकर विभाग ने भी छापा मारा था। उस समय सामने आया था कि राजस्थान में एक हाईवे निर्माण परियोजना का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी को मिला था, जिसे पाथ ग्रुप को पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर सौंपा गया।

आयकर विभाग की जांच में यह भी सामने आया था कि इस राशि को देशभर की अलग-अलग कंपनियों से ट्रांसफर किया गया और फिर यह पैसा दुबई के माध्यम से दोबारा भारत में लाया गया। इन लेन-देन से लाभ उठाने वाली कंपनियों के तार अनिल अंबानी के ग्रुप से जुड़े हुए पाए गए थे। पाथ ग्रुप के एमडी नितिन अग्रवाल हैं, जबकि निपुण अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, नीति अग्रवाल और संतोष अग्रवाल डायरेक्टर के पद पर हैं। इसके अलावा आशीष अग्रवाल और आदित्य उपाध्याय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं।

कुछ वर्ष पूर्व कंपनी के प्रमुख पुनीत अग्रवाल और परिवार के सदस्यों की गंभीर हादसे में मौत भी हो गई थी और अब कंपनी का कामकाज उनके छोटे भाई नितिन और पुनीत की पत्नी देखती हैं। कंपनी ने कुछ समय पूर्व क्रिकेट टीम भी ऊंची दरों पर खरीदी थी और कुछ बड़े प्रोजेक्टों में भी कंपनी की हिस्सेदारी है। ईडी ने महू में कंपनी के माल रोड स्थित बंगले और दफ्तर के अलावा देशभर में स्थित दफ्तर पर छापे डाले गए। कुछ समय पूर्व आयकर विभाग ने भी पाथ इंडिया कंपनी पर छापे डाले थे।